Bytová agentúra ministerstva obrany dostala za Kukuricu pokutu 100-tisíc eur, Kaliňák sa s tým podľa Grendela „zabudol pochváliť“ – VIDEO

Pokutu agentúra mala dostať za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorému došlo 17-krát.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hnutie Slovensko
Tlačová konferencia Hnutia Slovensko. Foto: reprofoto, www.facebook.com
Bratislava Iné správy Iné správy z lokality Bratislava

Bytová agentúra rezortu obrany (BARMO) údajne dostala v súvislosti s rekonštrukciou budovy MO SR, nazývanou Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 100-tisíc eur. Upozornil na to poslanec za Hnutie SlovenskoGábor Grendel.

Porušenie zákona o obstarávaní

Spresnil, že pokutu rezort dostal 12. januára a minister obrany Robert Kaliňák sa s tým „zabudol pochváliť“. Poslanec spresnil, že pokutu agentúra dostala za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorému došlo 17-krát. Podľa Grendela ide v skutočnosti o viac porušení, keďže sa kontrolovala len približne tretina zákaziek.

Poslanec spresnil, že zo 17 zákaziek boli štyri v hodnote 390-tisíc eur z obdobia pred voľbami 2023, pričom 13 zákaziek v hodnote 14 miliónov eur sú už z obdobia súčasného vedenia rezortu. Grendel podotkol, že rozhodnutie ÚVO má takmer 130 strán. V 16 prípadoch ÚVO skonštatoval, že obstarávateľ civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelil s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty tak, že výsledkom bolo zníženie predpokladanej hodnoty zákazky.

Nadlimitná zákazka

Podľa ÚVO sa tak stalo aj za účelom vyhnutia sa zverejneniu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vyhnutiu sa podaniu námietok. ÚVO tak rozhodol, že BARMO napĺňa znaky skutkovej podstaty správneho deliktu, za čo bytovej agentúre udelil pokutu vo výške viac ako 92-tisíc eur.

BARMO účelovo rozdelila zákazky tak, aby sa vyhla prísnejším pravidlám a väčšej transparentnosti v 16 prípadoch,“ dodal Grendel. V druhom prípade išlo o nadlimitnú zákazku v súvislosti so stavebnými prácami vo výške viac ako 11 miliónov eur.

V tomto prípade došlo k porušeniu princípu transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania. Grendel vysvetlil, že obstarávateľ nevylúčil uchádzača, z ktorého ponuky a dokladov nevyplývalo preukázanie splnenia podmienok účasti. Uchádzač tak bol zo strany obstarávateľa zvýhodnený.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyvodenie zodpovednosti

V ďalšom bode obstarávateľ riadne nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti. V prípade tejto zákazky udelil ÚVO pokutu vo výške viac ako osemtisíc eur. Dohromady to činí viac ako 100-tisíc eur,“ doplnil poslanec.

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra obrany, aby vyvodil za tieto pochybnosti a pokutu zodpovednosť. Súčasne hnutie vyzvalo ÚVO, aby skontroloval všetky zmluvy, všetky zákazky, ktoré sa týkajú Kukurice.

Tie z prípravnej fázy a prvotné stavebné práce, ktoré skontrolovali, tvoria možno dohromady jednu tretinu zo všetkých prác a zmlúv, ktoré boli uzatvorené v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice. Je tam toho na kontrolu ešte viac ako dosť,“ vyhlásil Grendel. Podľa poslanca Michala Šipoša (Hnutie Slovensko) by mal Kaliňák pokutu zaplatiť zo svojho, nie z peňazí daňových poplatníkov.

Viac k osobe: Gábor GrendelMichal ŠipošRobert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: Matovičovo hnutie SlovenskoMO Ministerstvo obrany SR
Okruhy tém: Minister obrany SR Pokuta

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk