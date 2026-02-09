Bytová agentúra ministerstva obrany dostala za Kukuricu pokutu 100-tisíc eur, Kaliňák sa s tým podľa Grendela „zabudol pochváliť“ – VIDEO

Bytová agentúra rezortu obrany (BARMO) údajne dostala v súvislosti s rekonštrukciou budovy MO SR, nazývanou Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 100-tisíc eur. Upozornil na to poslanec za Hnutie SlovenskoGábor Grendel.
Porušenie zákona o obstarávaní
Spresnil, že pokutu rezort dostal 12. januára a minister obrany Robert Kaliňák sa s tým „zabudol pochváliť“. Poslanec spresnil, že pokutu agentúra dostala za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorému došlo 17-krát. Podľa Grendela ide v skutočnosti o viac porušení, keďže sa kontrolovala len približne tretina zákaziek.
Poslanec spresnil, že zo 17 zákaziek boli štyri v hodnote 390-tisíc eur z obdobia pred voľbami 2023, pričom 13 zákaziek v hodnote 14 miliónov eur sú už z obdobia súčasného vedenia rezortu. Grendel podotkol, že rozhodnutie ÚVO má takmer 130 strán. V 16 prípadoch ÚVO skonštatoval, že obstarávateľ civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelil s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty tak, že výsledkom bolo zníženie predpokladanej hodnoty zákazky.
Nadlimitná zákazka
Podľa ÚVO sa tak stalo aj za účelom vyhnutia sa zverejneniu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vyhnutiu sa podaniu námietok. ÚVO tak rozhodol, že BARMO napĺňa znaky skutkovej podstaty správneho deliktu, za čo bytovej agentúre udelil pokutu vo výške viac ako 92-tisíc eur.
„BARMO účelovo rozdelila zákazky tak, aby sa vyhla prísnejším pravidlám a väčšej transparentnosti v 16 prípadoch,“ dodal Grendel. V druhom prípade išlo o nadlimitnú zákazku v súvislosti so stavebnými prácami vo výške viac ako 11 miliónov eur.
V tomto prípade došlo k porušeniu princípu transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania. Grendel vysvetlil, že obstarávateľ nevylúčil uchádzača, z ktorého ponuky a dokladov nevyplývalo preukázanie splnenia podmienok účasti. Uchádzač tak bol zo strany obstarávateľa zvýhodnený.
Vyvodenie zodpovednosti
„V ďalšom bode obstarávateľ riadne nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti. V prípade tejto zákazky udelil ÚVO pokutu vo výške viac ako osemtisíc eur. Dohromady to činí viac ako 100-tisíc eur,“ doplnil poslanec.
Hnutie Slovensko vyzvalo ministra obrany, aby vyvodil za tieto pochybnosti a pokutu zodpovednosť. Súčasne hnutie vyzvalo ÚVO, aby skontroloval všetky zmluvy, všetky zákazky, ktoré sa týkajú Kukurice.
„Tie z prípravnej fázy a prvotné stavebné práce, ktoré skontrolovali, tvoria možno dohromady jednu tretinu zo všetkých prác a zmlúv, ktoré boli uzatvorené v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice. Je tam toho na kontrolu ešte viac ako dosť,“ vyhlásil Grendel. Podľa poslanca Michala Šipoša (Hnutie Slovensko) by mal Kaliňák pokutu zaplatiť zo svojho, nie z peňazí daňových poplatníkov.