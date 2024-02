Rážovo ministerstvo prišlo počas prvých 100 dní s viacerými zmenami, zjednoduší prípravu veľkých projektov

Ministerstvo dopravy SR s novým vedením počas prvých sto dní pripravilo viaceré významné legislatívne zmeny aj v oblasti stavebníctva.

Napríklad novela starého stavebného zákona má posunúť účinnosť nového zákona o výstavbe o rok, teda od 1. apríla 2025. Pôvodne mal byť účinný od apríla tohto roka spolu zo zákonom o územnom plánovaní v rámci zavádzania schválenej stavebnej reformy.

Zjednodušenie povoľovacích procesov

„Zavádzame aj významné zmeny, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a debyrokratizovať povoľovacie procesy, a to v prospech občana, samosprávy, obce, investorov, ako aj pre štát,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

„Túto zmenu schválila vláda SR, ešte musíme počkať, ako sa k nej postaví parlament. Ak by sa nám ju nepodarilo schváliť, nastal by kolaps stavebných konaní,“ upozornila. Národná rada SR má tento návrh prerokovať zrýchlene na aktuálnej schôdzi.

Skráteným medzirezortným pripomienkovaním už prešiel návrh nového zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, ktorý ministerstvo dopravy považuje za mimoriadne dôležitý.

Hrozil by kolaps

„Stavby a najmä ich príprava trvajú príliš dlho, preto chceme zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých projektoch a odbúrať byrokratické prekážky. Príklad sme si zobrali z Talianska, Dánska, Nemecka či Poľska,“ priblížila Petra Poláčiková.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) nedávno potvrdil, že vládou už schválené zmeny v súčasnom stavebnom zákone aj pripravený návrh zákona o strategických investíciách, ktorý ešte len pôjde na vládu, majú zjednodušiť a skrátiť zdĺhavé povoľovania.

„V tejto oblasti bola pripravenosť na začatie týchto procesov takmer nulová. Rovnaká situácia alebo obdobná bola na centrálnom úrade pre stavebné povoľovanie. To, čo by nasledovalo od 1. apríla, by bol kolaps stavebného trhu a povoľovacích procesov,“ povedal k zmenám stavebných pravidiel minister.

Smernice vylepšujeme nad rámec

Tie majú podľa neho pokryť obdobie do 1. apríla 2025. Návrh zákona o strategických investíciách je podľa Ráža potrebný na zrýchlenie ich prípravy, povoľovania a realizácie.

Ide najmä o diaľnice, železnice a vodné cesty. Ako dôvod spomenul neschopnosť dostavať strategické investície a niektoré podstatné úseky diaľnic.

„Na Slovensku sme sa dostali do situácie, kedy viacero stavieb nevieme povoliť, tým pádom ich nevieme začať,“ poznamenal Rážs tým, že je to aj dôsledok toho, že preberané európske smernice vylepšujeme výrazne nad ich rámec.

Mimovládky mali výhrady

K návrhu zákona o strategických investíciách mali veľké výhrady mimovládne organizácie. Podľa nich významne zasahuje do vlastníckych práv a zásadne obmedzuje kompetencie samospráv, keďže umožňuje realizovať investície aj v rozpore s ich územnými plánmi.

Navrhovaný zákon podľa mimovládok obsahuje toľko hrubých zásahov do práv občanov, že ho žiadali stiahnuť a celý prepracovať. Z tohto dôvodu 25 mimovládnych organizácií a iniciatív iniciovalo k zákonu hromadnú pripomienku.