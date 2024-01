Slováci majú rešpekt pred zahraničnými nájomcami

Hoci na realitnom trhu sa zvyčajne neodrážajú celospoločenské či ekonomické zmeny s okamžitou rýchlosťou, pôsobia naň zásadné udalosti u nás aj vo svete prevažne s vopred očakávaným efektom. Príkladom toho je aj konflikt na Ukrajine, ktorého výsledkom je zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach určených na prenájom od ukrajinských obyvateľov. No nielen u nich rastie záujem o slovenské byty. Ten cítiť aj zo strany Rumunov, Srbov, Gruzíncov, ale i ľudí z Kirgizska. Slováci často ale dávajú prednosť našincom. Vyplýva to z prieskumu realitných kancelárií Bosen Group.

Kde je najviac cudzincov hľadajúcich bývanie?

Podľa prieskumu spomínanej realitnej spoločnosti nápor cudzincov zažíva hlavne bratislavský región, v ktorom je počet zahraničných osôb so záujmom o nájomné byty celkom výrazný. Najčastejšie si vyberajú 1- až 2-izbové byty, pričom výnimkou nie sú ani 3- či 4-izbové byty v prípade, ak na Slovensko príde celá rodina.

Slováci majú obavy hlavne z nezaplatenia nájomného

„Zvýšený dopyt po nájomnom bývaní zo strany cudzincov evidujeme hlavne v Bratislave a v Malackách na Záhorí, kde tento dopyt z celkového počtu záujemcov o nájomné bývanie dosahuje 50% v Bratislave, a až 70% v Malackách,” uvádza štatistiky Ján Vaškor, riaditeľ pobočky Bosen Malacky, a dodáva, že je to spôsobené hlavne nedostatkom pracovnej sily.“ Zamestnávatelia nedokážu obsadiť voľné pracovné pozície zamestnancami zo Slovenska a sú nútení využiť služby pracovných agentúr, ktoré dokážu pokryť tieto pozície zamestnancami zo zahraničia. Tých zamestnancov je potrebné ubytovať a preto nám rastie dopyt po nájomnom bývaní zo strany cudzincov,” pokračuje odborník.

Z čoho majú Slováci najväčší rešpekt pri prenajímaní zahraničným osobám?

Dopyt po nájomných nehnuteľnostiach je veľký. Za prenájom sú zahraniční záujemcovia ochotní zaplatiť viac a často nemajú veľké požiadavky na nehnuteľnosť. I napriek tomu len malé percento zo zahraničných osôb bývanie nakoniec získa. „V minulom roku bolo zahraničným záujemcom prenajatých len okolo 18% z celkového počtu našich nehnuteľností“, potvrdzuje Michal Janči, zakladateľ skupiny realitných kancelárií Bosen Group. Slováci sú opatrní, záleží im na tom, komu dajú kľúče od svojho bytu. Tie často končia v rukách tuzemcov z viacerých dôvodov.

“V prvom rade je problémom rečová bariéra a samozrejme, obava z vymožiteľnosti práva voči cudzincom, preto Slováci uprednostňujú ako nájomcov svojich krajanov s trvalým pobytom v SR,” vysvetľuje Vaškor, prečo sa prenajímatelia sústreďujú pri hľadaní svojich nájomníkov na Slovákov.

Zaváži aj zvýšené riziko u cudzincov, že náhle skončia v práci a bez toho, aby to oznámili svojmu prenajímateľovi, jednoducho sa zbalia a odídu bez zaplatenia nájmu. Domáci záujemcovia o nájomné byty celkovo vzbudzujú väčšiu istotu a dôveryhodnosť v porovnanín so zahraničnými osobami, ktoré by nemuseli zaplatiť nájom alebo by dokonca hrozila krádež. Ide o bežné obavy, ktoré sú na mieste bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádza potenciálny nájomca.

Riziká pri prenajímaní je možné eliminovať

„Vo všeobecnosti majú Slováci obavy hlavne z nezaplatenia nájomného a poškodenia nehnuteľnosti, či už zo strany nájomcu, resp. ak poškodenie spôsobia domáce zvieratá,” tvrdí Ján Vaškor, podľa ktorého sa dá pred týmito rizikami vopred chrániť. Stačí si overiť, či je nájomca evidovaný v zoznamoch dlžníkov. Ak ešte k tomu získate referenciu od predchádzajúceho prenajímateľa, ste na dobrej ceste pri výbere toho správneho nájomníka. Podľa Vaškora existuje aj ďalšia možnosť, ako si ochrániť majetok: „Prenajímateľom môžeme taktiež odporučiť eliminovať spomínané riziká vhodným poistným produktom, ktorý vieme naším klientom zabezpečiť.”

„Spolupracujeme s poisťovacou spoločnosťou, ktorá ušije poistenie prenajímanej nehnuteľnosti takpovediac na mieru, prináša rýchle riešenie pre obe strany, bez ohľadu na to, či je nájomníkom zahraničná osoba alebo Slovák. Prenájom sa tak stáva bezpečnou možnosťou, ako získať dodatočný stabilný príjem,“ dodáva Michal Janči.

Nepríjemne prekvapiť môže akýkoľvek nájomník

Ak nájomník poškodí prenajímanú nehnuteľnosť, prenajímateľ, teda poistník, môže počítať s náhradou škody u poisťovateľa. Okrem toho, že by nehnuteľnosť mala byť majetkovo poistená, nemalo by sa zabúdať na poistenie zodpovednosti na škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Najmä pri prenajímaní nehnuteľnosti má toto poistenie zodpovednosti veľký význam. Vlastník nehnuteľnosti totiž zodpovedá za škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré vzniknú tretím osobám (teda aj nájomníkovi) na zdraví alebo na majetku, vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku. Následne sa preskúma poistná udalosť, akým spôsobom došlo ku vzniku škody, kto škodu spôsobil a podobne.

V konečnom dôsledku nezáleží na tom, či je záujemca o nájomný byt zo Slovenska alebo zo zahraničia. Nepríjemne prekvapení môžete byť z konania každého nájomcu bez ohľadu na národnosť.