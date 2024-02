Priemerná výška nájomného v Bratislave vrátene energií presiahla sumu tisíc eur, bude rok 2024 pre trh priaznivejší?

Priemerná výška nájomného v Bratislave minulý rok pokračovala v raste. Ako informuje spoločnosť Bencont Investments, nájomné vrátane energií v hlavnom meste ku koncu roka 2023 prekročilo hranicu 1000 eur za mesiac a po raste o 10 percent sa vyšplhalo na 1 022 eur.

„Priemerný dvojizbový byt si bolo možné v Bratislave prenajať za 861 eur aj s prislúchajúcimi platbami za energie,“ priblížili.

Zvýšení dopyt po nájomnom bývaní

Rast nájomného je podľa spoločnosti odrazom zvýšeného dopytu po nájomnom bývaní v situácii, keď je takáto forma bývania lacnejšia v porovnaní so splátkou úveru pri obdobnom byte.

„Síce sa tento pomer ďalším rastom nájomného oproti predchádzajúcemu kvartálu o niečo znížil, no aj naďalej je mesačná splátka úveru pri kúpe bytu s rozlohou 50 metrov štvorcových, pri úrokovej sadzbe 4,5 percenta, vyššia o 12,6 percenta než mesačný nájom rovnakého bytu,“ konštatuje spoločnosť.

Aj náklady na energie sú zvýšené

K pokračujúcemu rastu nájomného naďalej prispievajú zvýšené náklady na energie a snaha pretaviť zvýšené úrokové náklady do výšky nájmu.

„Okrem toho však ceny nájmu ťahá nahor jednoducho aj zvýšený dopyt po tejto forme bývania,“ dodáva spoločnosť. Pokles cien starších bytov sa v štvrtom kvartáli 2023 zastavil a ponuková cena sa dostala na úroveň 3 512 eur za meter štvorcový.

„V porovnaní s koncom roka 2022 sú však ceny stále o 6,8 percenta nižšie. Priemerné nájomné v rovnakom období vzrástlo o 15,24 percenta a aktuálne dosahuje 15,61 eura za meter štvorcový,“ doplnila.

Širšia ponuka väčších bytov

V prípade priemernej absolútnej ceny sledovali medzikvartálny rast až 8,5 percenta na 230 834 eur, čo však bolo podľa analytikov podporené aj širšou ponukou väčších bytov. Priemerná úžitková plocha ponúkaných bytov vzrástla o 5 percent na 66,26 metrov štvorcových. Na konci roka sa do ponuky dostalo aj viac novostavieb z druhej ruky, ktoré svojou zvýšenou váhou tiež prispeli k rastu jednotkovej ceny bytov na sekundárnom trhu v Bratislave.

V prípade, že klient nedosiahne na úver pre zvýšenú úrokovú sadzbu a obmedzujúcim kritériám zo strany banky, alebo má obavu, že aktuálna splátka by pohltila značnú časť rozpočtu domácnosti, tak svoje bývanie buď nemení alebo sa orientuje na nájom.

„Na trhu sa tak môže kumulovať odložený dopyt, ktorý čaká na výhodnejšie podmienky pre kúpu nehnuteľnosti,“ konštatuje spoločnosť. Ako dodáva, pri novostavbách je situácia vypuklejšia, najmä keď potenciálny nájom 50-metrového bytu je dokonca nižší, než splátka úroku pri úvere v prípade kúpy rovnakého bytu.

Bude rok 2024 lepší?

Rok 2024 bude podľa Bencont Investments pre trh s nehnuteľnosťami priaznivejší. „V priebehu roka by mohlo pokračovať spomaľovanie inflačného rastu, čo sa už teraz začína pretavovať do reálneho rastu miezd,“ uvádzajú analytici s tým, že doterajší vývoj naznačuje, že k prvému zníženiu hlavnej úrokovej sadzby by mohlo prísť už počas druhého štvrťroku 2024.

„Je pravdepodobné, že aj úroky na hypotékach preto nebudú ďalej rásť, ba dokonca by sa mohli v priebehu roka znížiť,“ dodávajú.