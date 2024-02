Rast cien nehnuteľností na Slovensku je za poslednú dekádu vyšší ako priemer EÚ, vývoj nájomného bývania je však pod priemerom

Podľa štatistických údajov Eurostatu bol rast cien nehnuteľností na Slovensku za poslednú dekádu síce vyšší ako priemer EÚ, no v porovnaní s krajinami s najvyšším rastom, bol miernejší. Vyplýva to z aktuálnej analýzy 365.invest, ktorá sa zaoberá otázkou cenovej bubliny.

Nájomné pod priemerom EÚ

„Ak by sme sa pozreli na vývoj nájomného bývania, ten je na Slovensku dokonca pod priemerom EÚ. Ak by bola na Slovensku bublina trhu nehnuteľností, väčšina z nej by bola vytvorená špekulatívnym investičným dopytom – teda bytmi určenými na ďalší prenájom,“ uvádza Tomáš Cár.

Ceny domácich nehnuteľností poklesli podľa posledných údajov NBS za tretí kvartál 2023 medziročne v priemere o viac 10 percent.

„Ak by sme sa na tento pokles pozreli optikou investorov, ide o korekciu. Takzvaný „medvedí trh“, ktorý je pre cenovú bublinu typický, by sme videli až v prípade, že by bol pokles dvojnásobný voči tomu, čo sme videli,“ priblížil Real Estate Transactions 365. invest Tomáš Cár. Navyše by podľa neho musel pokles vykázať známky prudkosti a vytrvalosti, no prudké prepady by podľa renomovaných inštitúcií nemali nastať.

Sadzby budú stále vyššie

Pokles úrokových sadzieb úverov na rezidenčné bývanie, ktorý sa očakáva už v dohľadnej dobe, môže podľa analytika trend záujmu o bývanie znova zvýšiť.

„Aj keď v porovnaní s priemernými úrokovými sadzbami hypoték spred dvoch rokov, budú stále sadzby násobne vyššie, podstatnejšie je, že miera zlyhania úverov by stále mala byť na úrovni jedno percento. Toto je opäť pre vývoj trhu v bubline netypické,“ myslí si Tomáš Cár.

Trh nie je v cenovej rovnováhe

„To čo podľa nášho názoru na slovenskom trhu domov a bytov vidíme, je prirodzený cyklus hľadania cenovej rovnováhy. Ak je táto hypotéza pravdivá, vyplýva z toho jedna podstatná konzekvencia pre budúci vývoj – ceny nehnuteľností by nemali zaznamenať prudký prepad svojej hodnoty,“ uvádza analytik s tým, že v prípade cenovej bubliny by sme po prudkom raste videli ešte prudší pád.

„Hoci by sa čiastočne dalo súhlasiť, že trh nie je dnes v úplnej cenovej rovnováhe, známky premršteného rastu – bubliny, taktiež nevidíme,“ dodáva.