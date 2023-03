Projekt Obnov dom má pre žiadateľov nové podmienky. Čo už nebude treba predkladať?

Projekt Obnov dom financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR má nové podmienky, zverejnila to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Kompletná výzva bude zverejnená 27. marca. Občania budú môcť podávať žiadosti od konca apríla. Nová výzva prinesie intenzitu pomoci na úrovni 75 percent z celkových oprávnených nákladov, avšak maximálne do výšky 15-tisíc eur.

Jedno opatrenie zo skupiny A

Základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 percent. Ak žiadateľ preukáže minimálne 60-percentnú úsporu, získa bonus približne 4-tisíc eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR.

Na dosiahnutie cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje jedno opatrenie zo skupiny A, čo predstavuje zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy. Rezort uviedol, že sa zjednoduší proces podávania žiadostí a zníži sa aj počet povinných príloh.

Na vyplnenie žiadostí bude stačiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby, ktorý je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia či znaleckého posudku.

Nové proklientsky orientované podmienky

Uchádzači už nebudú musieť predkladať doklad o trvalom pobyte, doklad o dlhu voči štátu či energetický certifikát budovy a projektové energetické hodnotenie.

Stavebné povolenie nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa, avšak žiadateľ musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. K podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte. Minister životného prostredia Budaj je presvedčený, že nové proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí.

„Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9-tisíc až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ uzavrel minister Budaj.

Fatálne chyby v nastavení výzvy

Europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík ocenil krok povereného ministra Budaja. Podľa Hojsíka je najrozumnejšie zle nastavenú výzvu opraviť, aj za cenu týždňového omeškania. Inak sa zopakuje „fiasko“ z prvého kola.

„Vo štvrtok som verejne apeloval na povereného premiéra a povereného ministra životného prostredia, aby nevyhlasovali ďalšie kolo Obnov dom, kým neodstránia fatálne chyby v nastavení výzvy. Schéma na podporu zatepľovania rodinných domov je úžasná príležitosť spojiť ochranu životného prostredia a zdravia ľudí s pomocou najzraniteľnejším domácnostiam. Je dôležité, aby sa na druhý pokus príležitosť nepremrhala,“ vyhlásil Martin Hojsík.

Práve najzraniteľnejšie domácnosti boli z možnosti čerpať prostriedky podľa Hojsíka de facto vylúčení. Podľa europoslanca boli najväčšie problémy v súvislosti s administratívnou záťažou, povinnou spoluúčasťou v tisíckach eur, či vyplácaním dotácie až po zrealizovaní obnovy. „Mimoriadne zlé nastavenie výzvy sa prejavilo vo výsledkoch prvého kola. Zo sľubovaných 3000 podpísaných zmlúv sa uzavrelo cca 100. Aktuálne podľa oficiálnej stránky stihol čerpať len jeden žiadateľ,“ uzavrel Hojsík.