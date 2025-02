Prezident Pellegrini podpísal Stavebný zákon

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal Stavebný zákon, ktorý parlament prijal 5. februára tohto roka. Novinkou v novom stavebnom zákone je aj odťaženie stavebných úradov pre drobné stavby a jednoduché stavby, kde sa výrazne zjednodušuje proces povoľovania.

„To znamená, že zavádzame stavby, ktoré budú len na ohlášku,“ informoval minister dopravy Jozef Ráž.

„V prvom rade sme sa zamerali na to, aby boli vymožiteľné lehoty, a to pre dotknuté orgány a právnické osoby vo vydávaní stanovísk. Tie teraz budú mať fikciu súhlasu v prípade, že vám nevydajú stanovisko. Veľmi jednoznačne stanovujeme lehoty aj pre stavebné úrady, kde je i jasne napísané, do koľkých dní od podania žiadosti má stavebný úrad vypísať konanie, či kolaudačné, či povoľovacie. V týchto prípadoch tam, kde sa to dalo, tam sme zaviedli tiež fikcie,“ informoval Ráž.

Ďalšia výrazná zmena podľa ministra je to, že dve správne konania – územné a stavebné – sa zlučujú do jedného konania o stavebnom zámere. Benefitom bude skrátenie konania približne na polovicu. Nový zákon nadobudne účinnosť od 1. apríla 2025.