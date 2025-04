Poslanec Winkler považuje prístup mesta Bratislava k výstavbe Nového Lida za škandalózny

Bratislavský župný a mestský poslanec Martin Winkler považuje prístup magistrátu k výstavbe projektu Nové Lido v Petržalke za škandalózny.

Ekologický aspekt

„Škandalózne to nie je v tom, ako to vyzerá, ale ako mesto k tomu pristúpilo. Tam sa vôbec neriešila dopravná situácia, neboli doriešené ani základné veci ako pozemky pre školu, ktoré doteraz nie sú vysporiadané,“ uviedol Winkler v rozhovore pre agentúru SITA.

Ďalším negatívom výstavby je podľa neho ekologický aspekt. „Pán Vallo sa tvári, aký je eko-friendly, ale nemajú problém vyrúbať tisíce stromov na tom území,“ poznamenal. Najdôležitejší je však podľa neho ekonomický aspekt výstavby.

Výmena za iné pozemky

„Jeden je v tom, že mesto povolilo developerovi zvýšiť podiel zastavanosti o 30 percent,“ zdôraznil s tým, že počet bytov, ktoré získa magistrát, je v porovnaním s objemom výstavby zanedbateľný.

„Ten najväčší škandál však spočíva v tom, že mesto v Novom Lide vlastnilo zhruba tretinu pozemkov, približne 46-tisíc štvorcových metrov, ktoré mali byť pôvodne nejaké cesty, parky a zeleň. Keďže developer chcel stavať inak ako kedysi, potreboval pozemky mesta. A mesto sa rozhodlo, že mu ich daruje a že ich vymení za iné pozemky, ktoré sa stanú neskôr cestami a chodníčkami,“ skonštatoval Winkler.

„A krásny príklad je, že vedľa je pozemok South Bank, ktorý vlastní Penta, kde mesto nevlastní ani štvorcový meter a od tej Penty dostane tieto isté pozemky, čiže cesty a námestíčka. Dostane ich zadarmo a nedá za to nič. Kým v projekte Nového Lida dalo mesto svojich 46-tisíc švorcových metrov pozemkov, čo je pre mňa absolútne škandalózne, a to sú vysoké desiatky miliónov eur, ktoré mesto darovalo investorovi a nič za to nedostalo,“ doplnil.