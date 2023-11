Plánujete novú kuchyňu? Chce to zažiť na vlastnej koži

Plánovanie novej kuchyne odporúčame začať na internete, ktorý je nekonečnou studnicou inšpirácie. Následne sa treba vybrať do showroomu, teda do reálneho kuchynského štúdia v kamennom obchode, lebo iba tam sa dá inšpirácia skĺbiť s realitou.

„Kuchynské štúdio je ako trenažér. Umožní dotknúť sa dekorov, vidieť na vlastné oči rôzne farebné škály. Ohmatať a vyskúšať si rôzne druhy otvárania, osvetlenia, vnútorného usporiadania skriniek a zásuviek. V neposlednom rade vidieť všetky novinky a aktuálne vychytávky,“ vysvetľuje Ladislav Jelen z kuchynského štúdia Oresi.

V kuchynskom štúdiu získate oveľa reálnejšiu predstavu a svoju budúcu kuchyňu si dokážete naplánovať tak, aby ste boli s výsledkom spokojní bez zbytočného riskovania.

Spôsoby otvárania

To, čo žiaden, ani ten najlepší obrázok v drahom lesklom magazíne či najlepší web alebo blog o kuchyniach nedokážu, je naživo predviesť, ako fungujú rôzne kuchynské systémy. Napríklad otváranie a zatváranie skriniek v kuchyni. Pritom toto sú veci, ktoré sa za ostatné roky zásadne zmenili.

Oplatí sa naživo si vyskúšať, ako vám vyhovujú dojazdy na zásuvkách, či sa vám lepšie otvárajú skrinky bez úchytov, s úchytmi alebo so zafrézovaným úchytom. Niekomu zo zvyku a priestorovo viac vyhovujú výklopné a inému zas výsuvné mechanizmy otvárania. Nedozvie sa to však, kým to nevyskúša.

Hmat je dôležitý

Svoju budúcu novú kuchyňu si treba doslova ohmatať ešte skôr, ako si ju objednáte. V kuchynskom štúdiu sú k dispozícii rôzne prevedenia a povrchy nábytku, zásten aj pracovných dosiek. To, čo vyzeralo na obrázku skvele, sa v realite môže javiť úplne inak.

Len v skutočne postavenej kuchyni vidíte, ako materiál, jeho štruktúra a rôzne farby spolu ladia alebo sa, naopak, rušia. Ale pozor, zo vzoriek s rozmerom niekoľkých centimetrov tento dojem nikdy nezískate. To je ako mať kúsok puzzle skladačky a dokázať z neho usúdiť, ako bude vyzerať finálny obraz. Jednoducho dojem z celku je nenahraditeľný. Preto si vyberajte kuchynské štúdiá, kde je väčšina nábytku skutočne vystavená.

Kuchyňa na mieru

Dobrá kuchynská linka sa dnes už dokáže prispôsobiť ľuďom, ktorí v nej fungujú, a to vhodnou výškou pracovnej dosky aj výškou horných skriniek. V showroome máte jedinečnú možnosť vyskúšať si rôzne varianty. Bude sa pri nej dobre stáť? Nebude chrbát príliš ohnutý? Sú aj najvrchnejšie poličky v skrinkách na dosah ruky? A ak nie, ako to prakticky vyriešiť?

Aj hĺbka pracovnej dosky a úložných priestorov ovplyvňuje to, ako sa nám v kuchyni pracuje. V kuchynskom štúdiu sa dá naplno zažiť, aký rozdiel robí hlbšia pracovná doska v porovnaní s plytšou, všetky výhody ostrovčeka a aj to, že potravinová skriňa vôbec nemusí byť extra široká, pokiaľ je dostatočne hlboká a vnútorný priestor s rozumom členený.

Toto všetko má vplyv ako na fungovanie v kuchyni, tak aj na jej finálnu cenu.

Rady od skúsených

V dobrých kuchynských štúdiách ponúkajú nielen nákresy, ale aj 3D návrhy kuchyne. „Získate oveľa reálnejšiu predstavu a svoju budúcu kuchyňu si dokážete naplánovať tak, aby ste boli s výsledkom spokojní bez zbytočného riskovania,“ je presvedčený L. Jelen.

Kuchynské štúdio je miesto, kde vám odborný personál poradí veci, na ktoré by ste ani nepomysleli, keďže novú kuchyňu si zariaďujete raz dlhé roky a nemáte s jej plánovaním toľko skúseností ako ľudia, ktorí sa tým živia.

3D návrh uľahčí rozhodovanie, ale…

Aj vy si možno v momente, keď svoju budúcu kuchyňu uvidíte v troch rozmeroch, uvedomíte, že by ste niečo chceli zmeniť. Teraz, keď sa ešte len rodí plán, je na to ten správny čas. Keď už bude kuchyňa namontovaná, bude ťažké meniť čokoľvek, detaily nevynímajúc. Avšak lepšie vidieť svoju budúcu kuchyňu raz naživo ako stokrát na obrazovke počítača.