Vytopení susedia, aj záplavová voda v pivniciach - nepodceňujte poistenie krížovej zodpovednosti za škodu

I keď väčšina bytových domov na Slovensku má uzavreté poistenie, problémom býva nízka poistná suma. Za posledné dva roky sa trhová cena, ale aj náklady na výstavbu nehnuteľností zmenili. To by sa malo premietnuť aj do poistenia.

Minulý rok napáchala najväčšie škody na bytových domoch záplavová voda. Škody v desiatkach tisíc eur, ktoré vznikli napríklad zaplavením výťahových šácht, mohli byť kryté z poistenia bytového domu.

Minulý rok napáchala najväčšie škody na bytových domoch záplavová voda. gettyimages.com

Väčšina z týchto bytových domov poistenie má, pretože je to podmienka čerpania finančných prostriedkov formou úveru na obnovu a rekonštrukciu. Podľa skúseností odborníkov z praxe však poistné sumy uvedené v poistných zmluvách bytových domov často nedosahujú hodnotu, ktorá by zodpovedala všeobecnej (trhovej) hodnote, respektíve východiskovej hodnote (náklady na výstavbu) bytového domu.

„Praktický následok nízkej poistnej sumy pre bytový dom je podpoistenie, čo znamená, že ak je bytový dom poistený napríklad iba na 60 % jeho poistnej hodnoty a nastane poistná udalosť, tak poistné plnenie dosiahne maximálne 60 % z celkovej hodnoty škody,“ upozorňuje Milan Holinďák, riaditeľ produktového manažmentu PREMIUM Poisťovne.

Aj na základe zmeny trhových cien a stavu bytového domu je vhodné existujúce poistenie minimálne raz za dva roky zrevidovať.

Poistenie domácnosti nie je dostačujúce

Mnohí správcovia bytových domov a predsedovia bytových spoločenstiev čelia pri téme poistenia bytového domu spŕške nevôle od majiteľov jednotlivých bytov. Tí tvrdia, že akékoľvek ďalšie poistenie je zbytočné, pretože oni majú svoje domácnosti poistené. Majitelia bytov majú často sami poistenú svoju nehnuteľnosť, ale poistenie sa vzťahuje len na ich byt, nie na spoločné a nebytové priestory ani na priľahlé stavby.

Výhodou skupinového poistenia bytov v rámci poistenia bytového domu je, že na rozdiel od individuálneho poistenia bytov a nebytových priestorov sú poistené všetky byty a nebytové priestory v bytovom dome, čím jednotliví vlastníci dosiahnu výrazne lepšiu cenu v porovnaní s individuálnym poistením bytov a nebytových priestorov.

Výhody krížovej zodpovednosti

Poistenie bytového domu prináša v porovnaní s individuálnym poistením nehnuteľnosti (bytu) ešte jednu dôležitú výhodu, a tou je poistenie takzvanej krížovej zodpovednosti za škodu. Krížová zodpovednosť za škodu patrí medzi najdôležitejšie druhy poistenia v rámci poistenia bytového domu, nakoľko až 70 % všetkých škôd sa hradí práve z tohto druhu poistenia. Ide o škody, ktoré si spôsobia buď byty a nebytové priestory v bytovom dome navzájom, alebo ak tieto spôsobia škodu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. Platí aj opak, teda ak spoločné časti a zariadenia bytového domu spôsobia škodu na bytoch a nebytových priestoroch.

„Asi najčastejšia škoda z krížovej zodpovednosti za škodu je prasknutie FLEXI hadice v byte vlastníka a následná záplava jedného alebo viacerých bytov pod ním, kde môžu vzniknúť škody aj v tisícoch eur,“ hovorí M. Holinďák z PREMIUM Poisťovne. Poistenie bytového domu má zmysel vtedy, keď chráni majetok a investície vlastníkov jednotlivých bytov. Preto je dôležité, aby poistná zmluva, poistné podmienky a poistná suma odrážali individuálne špecifiká stavby a lokality, z ktorých vyplýva individuálna povaha rizík.

„Poistiť bytový dom znamená mať predstavu a poznať riziká, ktoré spôsobujú škody v bytových domoch. Mnohé poisťovne ponúkajú v základnom rozsahu krytia množstvo pripoistení, ktoré iné poisťovne, naopak, nemusia ponúkať. V ponukách rôznych poisťovní sú rozdiely v poistnom krytí, v limitoch plnenia za jednotlivé riziká aj v poistnej sume za bytový dom, ktoré ovplyvňujú cenu ročného poistného. Odporúčam preto využiť služby skúseného a zorientovaného finančného agenta, ktorý bude nápomocný pri vypracovaní návrhu zmlúv s podmienkami a cenami od viacerých poisťovní,“ uzatvára expert na poistné produkty.