Chátrajúca budova Braníka je už roky strašiakom Petržalky. Mestská časť priblížila, aké má s ňou plány (FOTO)

Budova bývalého pohostinstva a kultúrno-športového strediska Malý Braník na Vígľašskej ulici je už niekoľko rokov strašiakom bratislavskej Petržalky. Obyvatelia mestskej časti sa dlhodobo obracali na samosprávu so sťažnosťami a podnetmi na jeho zlý technický a estetický stav, avšak jej vlastníkom bolo donedávna hlavné mesto. Na septembrovom zastupiteľstve po rokoch zverili chátrajúcu budovu do správy Petržalky, a tak by jej mohlo svitnúť na lepšie časy.

Vedúci referátu komunikácie Petržalky Lukáš Laczko pre agentúru SITA objasnil, aké ďalšie plány má s Braníkom samospráva. „Budovu chátrajúceho Braníka spolu s pozemkom naša mestská časť prevzala do správy od hlavného mesta oficiálne až vo februári tohto roku a našim primárnym cieľom bolo a je najmä zabrániť ďalšiemu chátraniu objektu,“ priblížil Laczko.

Prvoradé sú sanačné úpravy

Ako dodal, Petržalka považuje za prvoradé vykonať sanačné úpravy, práce na oprave strechy či vyčistení celého priestoru. „Tento zámer je však aj z pohľadu starostu Jána Hrčku, ktorý aj ako mestský poslanec zverenie budovy Braníka od magistrátu pre dlhoročne neriešené problémy inicioval, časovo i finančne náročnejší na realizáciu, preto ešte nemáme stanovený kompletný časový a rozpočtový horizont pre celkovú rekonštrukciu,“ poznamenal.

Ako prvoradé samospráva už teraz vidí zakonzervovanie budovy, aby zabránili jej postupnému rozkladu a ďalším negatívnym faktorom. „Teto sanačné práce máme určite v pláne ešte v tomto roku. Aktuálne tiež hľadáme cesty, ako nájsť potrebné peniaze na komplexnú obnovu,“ doplnil Laczko. Následne budú realizovať ďalšie kroky k tomu, aby budova prešla potrebnou rekonštrukciou a dostala zmysluplné využitie so zreteľom na potreby obyvateľov.

Beh na dlhú trať

Vzhľadom na extrémne poškodenie objektu bude rekonštrukcia objektu beh na dlhú trať. „Na jeho začiatku nás čaká kontrola statiky, vypratanie a sanácia priestoru – tá je odhadovaná na približne 250-tisíc eur. Rádovo niekoľko miliónov eur bude potrebných na obnovu a sfunkčnenie objektu, ktoré sa samospráva posnaží získať prostredníctvom externých výziev a eurofondov,“ uviedla samospráva v októbri minulého roka.

V minulosti sa uvažovalo o tom, že by priestory Braníka mohli rozšíriť susedný Dom kultúry Lúky. Dnes je na stole i myšlienka komerčného nájomcu. Aký bude ďalší osud tohto priestoru však ukáže až čas.