Novostavby v porovnaní so staršími bytmi sú za meter štvorcový drahšie o stovky eur, ceny hnali nahor najmä vyššie stavebné náklady

Rok 2024 priniesol na trhu s nehnuteľnosťami dynamický vývoj a opätovný rast cien, ktorý však do veľkej miery závisel od typu nehnuteľnosti a regiónu. Portál Nehnuteľnosti.sk v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied porovnal vývoj cien novostavieb a secondhandových nehnuteľností, pričom identifikoval viacero zaujímavých trendov.

Rezidenčné nehnuteľnosti v roku 2024 zdraželi v priemere o 7,5 %, pričom mesačný rast dosahoval približne 0,7 %. Mierne rýchlejšie rástli novostavby (+2,8 %) v porovnaní so staršími bytmi (+1,7 %), pričom cenový rozdiel medzi nimi je na úrovni približne 600 eur za meter štvorcový v prospech novostavieb.

Vyššie stavebné náklady aj nároky na komfortnú vybavenosť

„Byt v novostavbe s rozlohou 70 metrov štvorcových tak stojí v priemere o viac ako 40-tisíc eur viac ako starší byt. Ceny novostavieb hnali nahor najmä vyššie stavebné náklady, ako aj čoraz vyššie nároky na komfortnú občiansku vybavenosť v okolí novostavieb. Staršie byty síce môžu byť cenovo dostupnejšie, no často si vyžadujú dodatočné investície do rekonštrukcie,“ vysvetlil Michal Pružinský, Head of Sales Nehnuteľnosti.sk.

Ceny starších nehnuteľností dosiahli vrchol v auguste, keď sa predávali za 2 057 eur za meter štvorcový, no do decembra klesli takmer o 100 eur. Novostavby vrcholili v septembri na 2 643 eur za meter štvorcový, pričom v závere roka poklesli približne o 60 eur.

Najdrahšie lokality z hľadiska regiónov

Z hľadiska regiónov sú najdrahšie lokality pre novostavby všetky bratislavské okresy (I až V) s cenovkou viac ako 3 500 eur za meter štvorcový. Rozsiahly rezidenčný development je hlavne v Boroch a v Petržalke.

Mimo hlavného mesta sú najdrahšie novostavby v okresoch Košice II, Žilina, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, kde sa ceny nových bytov za meter štvorcový pohybujú od 3 000 do 3 500 eur.

Vývoj cien podľa veľkosti bytov

Zaujímavý je aj pohľad na vývoj cien podľa veľkosti bytov. Najviac zdraželi najväčšie staršie byty a malé byty v novostavbách. Ceny starších 4 a viac izbových bytov vzrástli medzi januárom a decembrom o 23 percent.

Jednoizbové byty a garsónky v novostavbách o 12 percent, pričom v prípade jednoizbových bytov rástli podobným tempom aj secondhandové byty. Zdražovanie v dôsledku zvýšenia DPH na 23 percent od začiatku tohto roka zatiaľ nemalo výrazný vplyv na celkové ceny nehnuteľností.

„Zatiaľ ide o veľmi krátke sledované obdobie, preto je na vyvodenie relevantných záverov potrebné hodnotiť vývoj cien z dlhodobejšej perspektívy,“ konštatoval Michal Pružinský.