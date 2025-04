Nové Mesto sa rozrastie, v pláne je niekoľko developerských projektov

Bratislavské Nové Mesto v rámci developerskej výstavby v poslednom období mierne ustúpilo do úzadia. Do popredia sa dostali najmä projekty v Starom Meste, Ružinove či Petržalke. To by sa však malo v najbližšom období zmeniť. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka priblížil, ktoré projekty pribudnú v mestskej časti.

Najväčším developerským projektom je nepochybne Nový Istropolis od Immocap na Trnavskom Mýte. Ten má už v súčasnosti právoplatné územné rozhodnutie a začiatok výstavby je naplánovaný v lete 2025. Vzhľadom na rozsah prác a veľkosť zóny bude realizácia prebiehať vo viacerých fázach.

Rezidencia pri Kuchajde a projekt Palma

Ďalším významným projektom je rezidencia pri Kuchajde. Ten má vzniknúť na zelenej ploche pred železničnou stanicou Nové Mesto. Nakoľko pôvodný návrh sa rozhodol investor upraviť, momentálne čaká na potrebné povolenia. Jeho výstavba tak zrejme nie je otázkou najbližších mesiacov.

Projekt Palma od developera Corwin na mieste bývalého priemyselného areálu čaká na zmenu územného plánu. Súčasná industriálna funkcia tu umožňuje čiastočne stavať kancelárie, ktoré budú prvou etapou výstavby. Zmena ÚP je podľa Čupku reálna na jeseň 2025 až jar 2026, realizácia výstavby najskôr v roku 2028.

Nové Pasienky prinesú športovú infraštruktúru

Ďalšiu dôležitou výstavbou je projekt Odborárska od Penta Real Estate. Ide o územie na rohu Vajnorskej a Odborárskej, kde má vyrásť sídlisko s približne 1300 bytmi. Táto plocha bola dlhodobo prázdna, nakoľko sa nachádza na hranici Istrochemu, kde bol problém so znečistením. Aktuálne je v posudzovaní.

Projekt, ktorý už má stavebné povolenie je Parq Zátišie od Atrios, na rohu Tomášikovej a Vajnorskej. Ten je naviazaný na realizáciu nového Eko podniku Nového Mesta a jeho výstavba by mala začať na jeseň tohto roku.

Rozsiahlym projektom budú Nové Pasienky od JTRE. V rámci neho chce investor developovať územie medzi ulicami Tomášikova, Trnavská cesta, Bajkalská a Vajnorská. Očakáva sa najmä výstavba športovej infraštruktúry, doplnená bytovou výstavbou. Prvoým má byť ihrisko s multifunkčnou halou za projektom Tri veže.

Nové Pasienky – vizualizácia Zdroj: JTRE

Ďalším je projekt má vyrásť na rohu Kominárskej a Račianskej. Investor Werks tu aktuálne dokončuje Lofty Kominárska, oproti ktorým by mal vzniknúť nový bytový dom.

Nedávno bola ohlásená aj verejná prezentácia projektu R66 od developera Corwin, ktorý chce zastavať areál oproti Mladej Garde, ohraničený železničnou traťou.

V okolí Výskumného ústavu zváračského vlastní pozemky Penta Real Estate. Najbližšie k realizácii v tomto území majú zrejme dva apartmánové domy, ktoré sú aktuálne v povoľovacom procese.