Naplnenie kapacity 3. výzvy Obnov dom je iba polovičný úspech, tvrdí platforma Budovy pre budúcnosť

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) už eviduje 10-tisíc žiadostí o dotáciu na obnovu rodinných domov a výzvu preto uzatvára. Platforma Budovy pre budúcnosť upozorňuje, že naplnenie kapacity 3. výzvy obnov dom je iba polovičný úspech a radovať sa z veľkého záujmu zo strany žiadateľov je predčasné.

Záujem ľudí o renovácie

Platforma je toho názoru, že je dôležité využiť záujem ľudí o renovácie, expresne vyhodnotiť prijaté žiadosti a zároveň dodatočne poskytnúť asistenciu pre ďalších potenciálnych žiadateľov. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

V rámci tretej výzvy bolo alokovaných 190 miliónov pre 10-tisíc žiadateľov. „Takto expresne rýchle naplnenie kapacity je signálom vysokého záujmu o renovácie,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy.

Veľká skúška

Upozorňuje, že tento obrovský záujem bude veľkou skúškou pre Slovenskú agentúru životného prostredia. Ak chce agentúra stihnúť vyhodnotiť všetky žiadostí do 30 dní, musí ich za deň stihnúť 334.

„V tomto momente je veľmi dôležité, aby agentúra neuzavrela registráciu pre ďalších žiadateľov a aby kapacitne stíhala všetky žiadosti včas vyhodnotiť. Zastavenie registrácie a ukončenie výzvy vysiela nešťastný signál, že k dotáciám sa vedia dostať len tí najrýchlejší. Na program to vrhá rovnaký negatívny tieň ako v prípade iných dotačných schém, kde vyhrávali rýchle prsty,“ doplnila Katarína Nikodemová.

Poradovník žiadateľov

Komunikáciu MŽP SR v štýle „už máme plno, príďte nabudúce“, vníma platforma ako nešťastnú. Naopak, je nutné komunikovať, ľudí uistiť, že nič nezmeškali a s plánovaním obnovy môžu pokračovať.

Platforma tvrdí, že jednou z možností, ako môže agentúra postupovať, je zaradiť ďalších žiadateľov do poradovníka do doby, kým sa zdroje doplnia.

Prvý krok

Registrácia by bola len prvým krokom, počas ktorého žiadateľ ani nemusel vedieť, čo na dome bude robiť a či úsporu 30 percent dosiahne. Ide len o zarezervovanie miesta v rade na dotáciu.

„Ďalšou možnosťou, ako uspokojiť záujem žiadateľov, ak to cash-flow schémy dovolí, by mala byť možnosť doliať ďalšie prostriedky do výzvy. Zdrojov v schéme je ešte veľa a bola by škoda odradiť potenciálnych záujemcov ďalšími čakacími lehotami. V schéme ešte ostáva určite cez 200 miliónov eur,“ uzavrela Nikodemová.