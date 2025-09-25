V americkej púšti má vyrásť "mesto budúcnosti" pre päť miliónov obyvateľov - FOTO

Uprostred americkej púšte plánujú výstavbu mesta budúcnosti – Telosa, ktoré navrhla spoločnosť BIG. Futuristický projekt, ktorý bol predstavený v roku 2021, sa má do roku 2050 stať domovom pre päť miliónov ľudí. Ako informuje portál dezeen.com, prví obyvtelia by sa do neho mali sťahovať už v roku 2030.
Desať moderných futbalových štadiónov, ktoré postavia v najbližších rokoch (FOTO)
Víziu nového mesta predstavil Marc Lore, americký miliardár a podnikateľ známy najmä z e-commerce sveta. Telosa má byť „najudržateľnejším mestom na svete“ s dôrazom na rovnosť, inovácie a kvalitu života. Cieľom projektu je vybudovať ho od nuly, bez historických obmedzení tradičných miest.
Hlavné charakteristiky Telosy:
- Ekologická udržateľnosť: Stopercentne obnoviteľná energia, minimálna spotreba vody, zelené strechy, vertikálne farmy a mestské parky, doprava bez áut – prednosť pre peších, cyklistov a verejnú dopravu.
- Technologická vyspelosť: Inteligentné siete a dátové systémy riadiace dopravu, spotrebu energie a služby, AI riadenie verejnej infraštruktúry, autonómne vozidlá a drony.
- Sociálna spravodlivosť a rovnosť: Najzásadnejšia myšlienka Telosy je tzv. Equitism – nový model vlastníctva pôdy. V ňom pôda mesta zostáva vo verejnom vlastníctve a jej hodnota je využitá na financovanie verejných služieb, vzdelávania a bývania.
Najvyššiu vežu sveta vyrobenú na 3D tlačiarni sprístupnili verejnosti - FOTO
Najnovšie vizualizácie mesta zobrazujú kruhové centrum mobility či Lore Institute. Jeho dominantou má byť Equitism Tower – futuristický mrakodrap so solárnymi panelmi, zásobovaním vodou a spoločenskými priestormi. Ďalšie aktualizácie by mali byť zverejnené do konca tohto roka.
Výstavba bude rozdelená do viacerých fáz. Prvá etapa pre 50-tisíc obyvateľov má stáť viac ako 25 miliárd dolárov. Celý projekt má cenovku 400 miliárd dolárov, čo z neho robí jeden z najdrahších urbanistických plánov v histórii. Financovanie má pochádzať zo súkromných aj verejných zdrojov.