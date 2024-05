Na výraznejší pokles cien nehnuteľností sa netreba spoliehať, konštatuje analytik

S rastom úrokových sadzieb za posledné dva roky postupne klesá aj dostupnosť bývania. Posledné dáta hovoria o medzikvartálnom poklese cien nehnuteľností.

„No aktuálne čísla potvrdzujú trend zo záveru minulého roka, že pokles cien v zásade ustal a ceny sa nateraz dostali na svoje dno,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ceny bývania

Nie je podľa neho vylúčené, že pri pokračujúcom slabom hypotekárnom trhu ceny ešte v priebehu tohto roka mierne klesnú. Na druhej strane z trhu idú podľa analytika jasné signály, že dopyt po novostavbách od úvodu roka výrazne zosilnel a rýchlejšie sa predávajú aj staršie byty.

„Aj keď bude asi stále možné vyjednať si v individuálnych prípadoch aj výraznejšiu zľavu, vo všeobecnosti by som nepočítal s tým, že ceny bývania v blízkom čase ešte výraznejšie klesnú,“ konštatuje Búlik.

Nájomné bývanie

V otázke štátom podporovaného nájomného bývania, ako ho pripravila predchádzajúca garnitúra, je analytik skeptický.

Celý koncept výstavby nájomných bytov, ako sa ukotvil v legislatíve, má podľa jeho slov hneď niekoľko slabých miest. V princípe chcel štát motivovať developerov tým, že im zníži DPH z 20 na 5 %.

„Aj keď je to zásah do trhu, nebol by to problém, ak by záväzky developerov boli dlhodobé a podmienky na výstavbu a následný prenájom nájomných bytov pomáhali najmä mladým ľuďom a rodinám, ktorí majú s odstupom najväčší problém dostať sa k bývaniu. Podmienky však takto nastavené nie sú a zatiaľ nič nenasvedčuje, že by tento koncept mal priniesť dostupné nájomné bývanie,“ vysvetľuje Búlik.

Nové formy nájomného bývania

Zaujímavé však podľa neho je, že sa do nájomného bývania pustili niektorí developeri a investori po vlastnej linke bez podpory štátu, pretože ho považujú za zaujímavý dlhodobý príjmový koncept. V tomto prípade ide o komerčný nájom, ktorý je pre ľudí na začiatku kariéry menej dostupný.

„Napriek tomu som optimista, keďže prirodzený vývoj na Slovensko prináša aj nové formy nájomného bývania, ako je co-living a družstevné bývanie na komerčnom základe. To všetko sú zmeny, ktoré do istej miery pomôžu mladým ľuďom získať vlastné bývanie,“ doplnil analytik.