Ministerstvo dopravy zhodilo zo stola reformu stavebného zákona, KDH rozhodnutie víta a žiada širšiu diskusiu

KDH víta, že ministerstvo dopravy zhodilo zo stola Holého reformu stavebného zákona, ktorú hnutie od začiatku považovalo za okaté vytváranie vrúcnych podmienok pre developerov a vylučovalo z rozhodovania samosprávy. KDH však v prípade tak dôležitej novely požaduje od ministra Ráža dostatočnú diskusiu s odbornou verejnosťou a samosprávami, aby sa verejnosť a samosprávy konečne dočkali stavebného zákona v čo najkvalitnejšej podobe a bez dodatočných úprav.

Širšia komunikácia

„Novela stavebného zákona by si určite zaslúžila oveľa širšiu komunikáciu so samosprávami a so všetkými zainteresovanými. Obávame sa, aby sa v letnom období na pripomienkové konanie v tak dôležitej novele nepozabudlo. Musí byť pripravená kvalitne a tak, aby už opäť nedochádzalo k odkladu jej účinnosti do nekonečna, ako sme toho boli svedkom v prípade Holého stavebného zákona,“ upozorňuje predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Kresťanskí demokrati vítajú, že samosprávy budú mať opäť dosah na to, čo sa bude stavať na ich území a súhlasia so zlučovaním do jedného stavebného obvodu, no problém vidia v stanovení veľkosti obvodu s najmenej 20-tisíc obyvateľmi.

Mrhanie verejnými financiami

„Nesúhlasíme s tým, aby zákon tak striktne určoval veľkosť stavebného obvodu. Napríklad, na východe Slovenska sú malé obce, ktoré nemusia splniť tento zákonom stanovený limit, preto by im zákon nemal situáciu zbytočne komplikovať. Zároveň, zlúčiť územné a stavebné konanie do jedného bude znamenať urýchlenie povoľovania stavieb a zníženie byrokracie,“ vysvetľuje Janckulík.

Pre KDH sa v súvislosti s novelou Holého stavebného zákona opätovne otvára aj otázka transparentného nakladania s verejnými financiami.

„Najvyšší kontrolný úrad potvrdil netransparentnosť a premrhanie peňazí na nájom budovy za 10 miliónov eur za Štefana Holého, nehovoriac o nevypovedateľnej zmluve na túto budovu. Takto premrhať štátne peniaze a nevyšetriť to, by bolo trestuhodné vzhľadom na stav verejných financií, preto žiadame vládu, aby preverila, či tu došlo k ľudskému alebo systémovému zlyhaniu,“ uzatvára Igor Janckulík.