Ministerstvo dopravy chce „rozostavať“ Slovensko, Ráž sľubuje väčšiu dostupnosť bytov za lepšie ceny (video)

Štát chce, aby sa na Slovensku stavalo viac. Ministerstvo dopravy SR chce úpravou stavebnej legislatívy zrýchliť prípravné procesy pred výstavbou, ktoré podľa ministra dopravy Jozefa Ráža najviac brzdia stavebný sektor a výstavbu na našom území.

„Výsledok by mal byť väčšia dostupnosť bytov za lepšie ceny, to, aby sme vedeli skôr začať stavať. To má sekundárny dopad na národné hospodárstvo a ekonomiku Slovenska ako takú,“ vyhlásil minister dopravy počas tlačovej besedy na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR.