Stavebná legislatíva na Slovensku je brzdou rozvoja, tvrdí prezident NARKS

Stavebná legislatíva na Slovensku je podľa prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS) Jána Palenčára brzdou rozvoja. Uviedol to v odbornej diskusii NARKS. „To, že je stavebný úrad na Slovensku pod gesciou komunálu je zlé. Prax ukázala, že mnohí starostovia a primátori svojvoľne blokujú výstavbu,“ poznamenal.

Upozornil na to, že stavebný úrad má riešiť skutočnosť, či je výstavba v súlade so zákonom a nie to, akú má formu. „Som rád, že politici presadili nový stavebný zákon, bohužiaľ však z dôvodu nedostatočnej prípravy prišlo k jeho odloženiu,“ skonštatoval. „Verím, že vyhrá zdravý rozum a štát si zoberie stavebný úrad pod seba,“ doplnil.

Ekonómovia predikujú znižovanie úrokových sadzieb

Vyjadril sa tiež k aktuálnemu stavu realitného trhu na Slovensku. Poznamenal, že ekonómovia predikujú postupné znižovanie úrokových sadzieb. To však podľa neho dostane do nevýhodnej situácie kupujúcich, ktorí sú oproti predávajúcim stále ešte vo výhode, nakoľko si môžu vyberať, prípadne zjednávať cenu.

„Dnes majú najlepšiu možnosť kúpiť nehnuteľnosť. Pokiaľ sa znížia úrokové sadzby, situácia bude pre kupujúcich zlá,“ skonštatoval a porovnal tento vývoj s predchádzajúcimi dvoma rokmi. Začiatkom roku 2022 prišlo k nárazovému skoku cien, ktorý bol vyvolaný obrovským dopytom.

V priebehu mesiacov vtedy stúpli ceny nehnuteľností približne o 20 percent, pričom v Bratislave to podľa neho mohlo byť až 30 percent. Koncom roka 2022 však prišlo k ochladeniu dopytu a zvýšenie úrokových sadzieb spôsobilo neschopnosť niektorých skupín obyvateľov získať hypotekárny úver.

Novostavby zaznamenali až 70-percentný prepad dopytu

Následne v roku 2023 prišlo k rapídnemu poklesu transakcií. Pri novostavbách podľa Palenčára zaznamenali až 70-percentný prepad dopytu, avšak znižoval sa aj záujem o staršie byty. Kým však sekundárne nehnuteľnosti vplyvom nižšieho dopytu zlacneli, novostavby si udržali ceny a kupujúcich sa snažili získať rôznymi benefitmi.

Ako ďalej uviedol, kupujúci sa dnes pri výbere nehnuteľnosti zaujímajú viac o cenu mesačných platieb, ktorá je vyššia pri starších nehnuteľnostiach. V konečnom dôsledku ich však zaujíma finálna cena nehnuteľnosti, preto napríklad aj developeri dnes namiesto znižovania cien pristupujú k zmenšovaniu rozlohy bytov.