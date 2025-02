Mesto Snina chce postaviť nájomný bytový dom, v prvej etape má ponúknuť 24 bytov

Mesto Snina sa priblížilo k výstavbe nového nájomného bytového domu, ktorý by mal riešiť dlhodobý nedostatok dostupného bývania v regióne. Mesto už má vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby a pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa, ako aj zabezpečenie nevyhnutných financií na výstavbu.

Podľa vypracovanej zastavovacej štúdie bude nový bytový dom umiestnený na trávnatej ploche medzi starou lekárňou a budovou vodárni na Študentskej ulici. V prvej etape bude postavený jeden šesťposchodový bytový dom s 24 jedno-, dvoj-, aj trojizbovými bytmi. V projekte sa počíta aj s vybudovaním potrebnej infraštruktúry, ako sú parkovacie miesta, pivnice a výťah.

Nechcú vytvárať sociálne bývanie

„Cítili sme veľkú potrebu takýchto nájomných bytov, pretože sociálna a ekonomická situácia v meste nie je priaznivá. Naším cieľom nie je vytvárať sociálne bývanie, ale ponúknuť bežný štandard pre širokú verejnosť. Chceme, aby tí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na kúpu vlastného bytu, mali príležitosť bývať v dostupných nájomných bytoch,“ vysvetlil pre agentúru SITA zámer výstavby primátor mesta Snina Peter Vološin.

Primátor dodal, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sa vyšplhali na približne 50-tisíc eur. Predpokladané náklady na výstavbu samotného bytového domu ešte nie sú definitívne stanovené a budú známe až po procese verejného obstarávania. Aktuálne prebiehajú procesy nevyhnutné pre získanie potrebných povolení na výstavbu.

Mesto sa pripravuje na podanie žiadosti o financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ako aj o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Tento proces sa má uzavrieť do konca mája tohto roka a rozhodnutie o pridelení prostriedkov sa očakáva do konca tretieho kvartálu. V prípade úspechu žiadosti plánuje mesto začať so stavebnými prácami ešte v tomto roku.

Aktuálne mesto disponuje približne 50 nájomnými bytmi, ktoré sú plne obsadené a perspektíva uvoľnenia bytov je veľmi nízka.

Evidujú osemnásť žiadostí o byty

„V súčasnosti evidujeme iba 18 žiadostí o nájomné byty, ale tento údaj nie je reálny, pretože ľudia si často žiadosti ani nedávajú, keďže v meste nie je k dispozícii dostatok voľných bytov. Očakávame, že po dokončení tohto projektu bude reálny dopyt po nájomných bytoch,“ vysvetlil primátor s tým, že v meste sa nájomné byty nestavali zhruba 12 rokov.

V prípade úspešného dokončenia a obsadenia prvého bytového domu mesto plánuje pokračovať vo výstavbe ďalších dvoch nájomných bytových domov na rovnakom pozemku, čím sa postupne zvýši dostupnosť nájomného bývania pre obyvateľov Sniny. „Veríme, že dopyt po týchto bytoch bude vysoký, preto plánujeme pokračovať v projekte, ak sa naplní prvý bytový dom,“ zdôraznil Vološin.

Mesto chce tiež podporiť mladých ľudí a rodiny, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na kúpu vlastného bývania. „Našou snahou je, aby mladí ľudia zostali v Snine, a neodchádzali do okolitých obcí, kde sa stavebný boom už rozbieha. Tento projekt poskytne príležitosť pre mladé rodiny, aby mali stabilné bývanie v našom meste,“ uzavrel pre agentúru SITA Vološin.