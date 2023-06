Hojsík tvrdí, že bývala vláda si neuvedomovala dôležitosť zatepľovania domov, výzva Obnov dom stagnuje

Výzva Obnov dom je Rázsochami exministra Jána Budaja a aj vyhodnocovanie tretieho kola zatiaľ stagnuje. Informuje o tom Radovan Choleva, hovorca mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS). To vyzvalo nové vedenie envirorezortu na urýchlené riešenie podľa neho nefunkčnej výzvy Obnov dom.

Martin Hojsík a Ivan Štefunko z hnutia považujú za nevyhnutné, aby sa podpora pre ľudí na zatepľovanie a inštaláciu zelených zdrojov energie zjednodušila a zastrešila pod jednou agentúrou, čím sa odbúra byrokracia a zlepší sa systém pre občanov.

Výsledky tretieho kola výzvy

Tretie kolo výzvy Obnov dom pokračuje podľa PS v stopách svojich dvoch predchodcov. Podľa medializovaných informácií sa do tretieho kola, spusteného 24. apríla 2023, hneď prvý deň zapojilo 10-tisíc žiadateľov. Všetky potrebné náležitosti splnilo 8-tisíc žiadostí. Po necelých dvoch mesiacoch bolo vyhodnotených 320 žiadostí.

„To v praxi znamená, že za jeden kalendárny deň Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila v priemere sedem žiadostí. Ak to týmto tempom bude pokračovať, tak výsledky tretieho kola budeme poznať za viac ako tisíc dní. Obzvlášť, ak po viac ako polroku nie sú vyhodnotené ani žiadosti z prvých dvoch výziev,“ skonštatoval Martin Hojsík, europoslanec a podpredseda PS, podľa ktorého si bývalá vláda neuvedomovala, ako veľmi je zatepľovanie domov dôležité.

A to špeciálne z hľadiska riešenia vysokých cien energií a klimatickej krízy, ale aj znižovania závislosti na Rusku. Obnova domov je podľa europoslanca konkrétnou pomocou ľuďom v mestách a regiónoch, ktorým zníži faktúry za energie a zvýši kvalitu života.

„O to viac je prekvapivé, akým fatálnym spôsobom dokázalo predchádzajúce vedenie envirorezortu zlyhať. Výzva Obnov dom je Rázsochami Jána Budaja. Ľudia sa s dôverou zapojili, prehrýzli množstvom často zbytočnej administratívy, vyplnili, doložili, predložili… No po pol roku od podania žiadosti do prvej výzvy mnohí zostávajú bez odpovede a nevedia, či majú tento rok zatepľovať alebo nie,“ dodal Martin Hojsík.

PS zabezpečí podporu zelenej energie

Podľa člena predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka by zlepšenie fungovania výzvy malo byť krátkodobou prioritou číslo jedna pre nové vedenie envirorezortu. Zároveň bude PS presadzovať, aby všetky dotačné schémy na zatepľovanie domov či podporu zelenej energie vykonávala jedna štátna inštitúcia.

„Je absolútne nevyhnutné, aby sa dotácie do obnovy nehnuteľností, ich napojenie na obnoviteľné zdroje zjednotilo, zjednodušilo a priblížilo ľuďom naprieč Slovenskom. Potrebujeme tiež stabilné dlhodobé financovanie,“ podotkol Štefunko, podľa ktorého je peňazí na pomoc ľuďom dosť, vlády ich ale nevedeli, alebo nechceli k nim dostať.

Ministerstvo hospodárstva dnes podľa Štefunka dotuje obnoviteľné zdroje pre rodinné domy cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ministerstvo životného prostredia rieši zatepľovanie cez Slovenskú agentúru životného prostredia a ministerstvo dopravy obnovuje byty cez Štátny fond rozvoja bývania.

„Dnes obnova domov, bytov či využívanie zelených zdrojov energie spadajú minimálne pod tri ministerstvá. Pričom doterajšie výsledky ukazujú, že deľba práce neprináša vždy lepšie výsledky. Práve naopak, generuje len viac administratívy,“ uzavrel Štefunko.