5 stavebných megaprojektov, ktoré koncom roka otvoria svoje brány

Od konca roka 2023 sa sprístupní verejnosti niekoľko stavebných megaprojektov. Ide o projekty od kompletnej prestavby hlavného mesta až po dôležité dopravné spojenia.

Four Frankfurt

Náklady 1,4 miliardy dolárov

Projekt realizovaný pod taktovkou developerskej spoločnosť Gross & Partner zahájil svoju výstavbu v roku 2022.

Ide o veľkolepý projekt stojaci na území bývalého areálu Deutsche Bank, ktorý bol 45 rokov nepoužiteľný pre verejnosť. Teraz tu rastie súbor výškových budov, ktorý bude ale integrovaný do už existujúcej mestskej štruktúry začlenením pamiatkovo chránených fasád a viacpodlažnej podstavcovej budovy. Vznikne rozmanité miesto s novými priechodmi, pešími komunikáciami, reštauráciami, verejnou strešnou terasou, materskou školou. Okrem dvoch kancelárskych veží s rozlohou spolu 90 000 m² sa tu budú nachádzať aj obytné veže s kapacitou 600 bytov a dva hotely pre 700 hostí.

Medzi budovami budú verejné priestory určené na kultúrne a športové podujatia, čo celému miestu dodá pridanú hodnotu. Vrcholom súboru budov bude vysoká kancelárska veža, ktorá bude so svojou výškou 228 m jednou z najvyšších kancelárskych budov v Nemecku.

Dokončenie sa predpokladá na rok 2025 a Frankfurt tak ponúkne jedinečnú štvrť s rôznorodým využitím, ktorá zvýši nielen panorámu mesta, ale aj kvalitu života v ňom.

Four Frankfurt Foto:www.gross-partner.de

MSG Sphere

Náklady 2,1 miliardy dolárov

MSG Sphere je hudobná a zábavná aréna v tvare gule, ktorá sa stavia v Paradise v Nevade neďaleko Las Vegas. Ide o štadión v tvare gule vysokom 112 metrov a hovorí sa o ňom ako doteraz technologicky najvyspelejšom štadióne. Pôjde taktiež o najväčšiu guľovú stavbu doteraz.

Je postavená zo série betónových a oceľových kruhových nosníkov a vo svojom strede má 516 metrov dlhý „rovník“. Bude obsahovať LED obrazovku s najvyšším rozlíšením na svete, ktorá sa ovíja okolo divákov vo vnútri. Vonkajšia časť bude obložená ďalším displejom.

Jej veľkolepé otvorenie pre verejnosť sa plánuje na september 2023, a to koncertom skupiny U2. V budúcnosti sa plánuje otvorenie podobnej arény aj v Londýne.

MSG Sphere v Las Vegas foto: www.international-construction.com

Fontainebleau Las Vegas

Náklady 3,7 miliardy USD

Zostávame v Las Vegas. Hotel Fontainebleau Las Vegas, ktorý sa týči nad severnou časťou bulváru Strip, sa nielenže stavia dlho, ale čo do rozmerov ide o zďaleka najväčší hotel, aký v krajine rastie.

Výstavba sa začala v roku 2007, ale nakoľko stavba zmenila developera nastalo spomalenie, pričom v roku 2020 sa činnosť opäť zastavila v dôsledku krízy Covid-19. Vďaka pôžičke je výstavba 67-poschodového hotelového, herného, konferenčného a zábavného komplexu na dobrej ceste k dokončeniu a veľkému otvoreniu svojich brán a to už v decembri 2023.

Fontainebleau Las Vegas sa môže pochváliž 68 poschodiami a výškou 224 metrov, čo z neho robí najvyššiu budovu v Las Vegas a dokonca aj v štáte Nevada, samozrejme, s výnimkou slávnej vyhliadkovej veže Stratosphere.

Gigantický objekt je síce geograficky oddelený od väčšiny mega rezortov v tomto meste aj od centra diania, ale očakáva sa od neho, že zmení celú atmosféru severnej časti Stripu.

Megalomanský rezort má celkovo 3 780 izieb. Nachádzať sa tu bude 27 reštauračných prevádzok, nákupné centrá so značkovými obchodmi a napríklad aj divadlo.

Fontainebleau Las Vegas Foto: www.international-construction.com

Tren Maya

Náklady 15 miliárd dolárov

Tren Maya je medzimestská železničná trať, ktorá sa tiahne 1500 kilometrov okolo mexického polostrova Yucatán. Trať spája plážové letoviská juhovýchodného regiónu so starobylými mayskými lokalitami.

Prvá časť siete Tren Maya bude premávať z Palenque do hlavného mesta Yucatánu Mérida. Táto časť siete sa začala stavať v roku 2020 a mala by byť uvedená do prevádzky koncom roka 2023.

Vlak s maximálnou rýchlosťou 176 km/h bude ultramoderný, jeho dizajn je inšpirovaný mayskou kultúrou a zahŕňa línie, rýchlosť a krásu jaguára. Postupne pribudnú ešte tri úseky trate.

Tren Maya Foto:www.international-construction.com

Toranomon-Azabudai District

Náklady 4,2 miliardy dolárov

Ide o komplex troch mrakodrapov, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe v japonskom Tokiu. Po dokončení bude komplex najvyššou budovou v meste aj v Japonsku. Veža Mori JP Tower s výškou 325 m a 64 poschodiami a sprievodné budovy budú mať výšku 263 a 237 metrov. Súčasťou mrakodrapu budú kancelárie, obytné jednotky, obchodné zariadenia, hotel, kultúrne zariadenia a medzinárodná škola. Hlavným dodávateľom stavby Mori JP Tower je spoločnosť Shimizu Corporation, ktorá pri výstavbe využila zváracie roboty na zváranie masívnych oceľových stĺpov v podzemných aj v nadzemných podlažiach, pričom roboty vykonali približne 15 % z celkového objemu zvárania na projekte.

Do stavebných prác bolo zapojených aj päť dopravných robotov na automatickú prepravu materiálov z výťahov na potrebné miesta. Spolu prepravili približne 40 000 paliet materiálov.