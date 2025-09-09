Hotel Trnavan je minulosťou, Matovičova manželka budovu rekonštruuje na bytový dom

Už len skelet budovy zostal z bývalého hotela Trnavan na Zelenečskej ulici v Trnave. Spoločnosť Trnavan podnikateľky Pavlíny Matovičovej ho rekonštruuje na bytový dom s polyfunkciou, ktorý nazvala Nový Trnavan. Matovičová je manželkou lídra Hnutia Slovensko a poslanca Igora Matoviča.
Niekoľkoročné práce
Nový Trnavan má mať na desiatich nadzemných podlažiach 120 bytov, z toho 32 trojizbových a 88 dvojizbových. Okrem toho budú v objekte apartmány a ďalšie priestory určené na prenájom. Stavebné povolenie na prestavbu bolo vydané ešte v roku 2017, búracie práce prebiehajú už niekoľko rokov, v ostatnom období sa však viditeľne zintenzívnili.
Pozemky na Spartakovskej ulici v Trnave za milióny eur získa jediný záujemca aj bez súťaže
V súčasnosti žiada spoločnosť Trnavan o zmenu stavebného povolenia v prípade fasády, dispozičného členenia vnútorných priestorov a vybudovať chce pri objekte aj detské ihrisko. Pavlína Matovičová žiadala ešte v roku 2019 o zmenu územného plánu, ktorá by umožnila dostavbu ďalšieho bytového domu na Zelenečskej ulici, Mestské zastupiteľstvo v Trnave jej žiadosti nevyhovelo.
Ďalšia rekonštrukcia
Niekdajší hotel, neskôr ubytovňu na Zelenečskej ulici získala odkúpením spoločnosti Hotel Trnavan, ktorú neskôr premenovala na Trnavan. Objekt bol v dávnejšej minulosti internátom pre učňov z vtedajšieho strojárskeho podniku Trnavské automobilové závody. Matovičová v ňom hotelové služby neposkytovala.
Nájomné za byty sa znížilo vo viacerých regiónoch Slovenska, k poklesu prispela aj výraznejšie vyššia ponuka
Na rekonštrukciu ešte stále čaká aj bývalá ubytovňa na Kollárovej ulici v centre Trnavy, ktorú vlastní Pavlína Matovičová. Získala ju už dávnejšie od mesta vo verejnej obchodnej súťaži, zaplatila za ňu viac ako 1,2 milióna. Aj v tomto prípade má pripravený zámer jej premeny na bytový dom.