Egypt buduje nové hlavné mesto pre 7 miliónov ľudí, prvá etapa je na konci

Egypt je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov. Nie každý však vie, že Káhira už roky bojuje s problémami v dôsledku „preľudnenia“. Tie by malo vyriešiť nové hlavné mesto označované ako New administrative Capital, ktoré vyrastá približne 50 kilometrov od Káhiry.

Mesto, ktoré sa má stať v budúcnosti domovom pre 7 miliónov obyvateľov a zároveň novým administratívnym centrom krajiny, vyrastá už od roku 2016 a dokončujú ho po etapách. Ide o jeden z megaprojektov prezidenta Abdela Fattaha el-Sisiho, ktorých cieľom je rozvoj egyptskej ekonomiky.

Do novej metropoly sa už presťahovalo viac ako 1500 rodín

„Podľa Khaleda Abbasa, predsedu ACUD – spoločnosti dohliadajúcej na projekt, je prvá fáza takmer dokončená a druhá fáza by sa mala začať v poslednom štvrťroku tohto roka,“ uvádza CNN. Do metropoly sa už prisťahovalo viac ako 1500 rodín a do konca roku očakávajú nárast na 10-tisíc.

Po tom, ako sa do nového hlavného mesta presunulo niekoľko ministerstiev, pracuje tam okolo 48-tisíc vládnych zamestnancov. Mnohí z nich dochádzajú novovybudovanou elektrickou železnicou. Počas nasledujúcich mesiacov sa do metropoly majú presunúť viaceré veľké podniky a banky, čo spôsobí ďalší nárast obyvateľov.

Káhira je jedným z najhustejšie obývaných miest na svete. gettyimages.com

Nakoniec má byť podľa egyptského prezidenta celá krajina riadená z nového hlavného mesta. Prvá fáza projektu údajne stále približne 10,6 miliardy dolárov, celý projekt by mal stáť 58 miliárd. Káhira je jedným z najhustejšie obývaných miest sveta, žije tu približne 22 miliónov ľudí.