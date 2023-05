Digitalizácia stavebníctva – to nie je PDF výkres

Necelých sedem percent stavebných firiem na Slovensku je vysoko digitalizovaných, o polovicu menej ako v Európskej únii. Slabšie digitalizované stavebníctvo v EÚ má len Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko a Rumunsko. Vo Švédsku či Írsku až 40 percent stavebných podnikov intenzívne využíva digitálne technológie. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat za minulý rok.

Rebríček krajín EÚ podľa digitalizácie stavebníctva (podiel stavebných firiem s vysokou a veľmi vysokou intenzitou digitalizácie v %). Foto: Eurostat

„Stavebníctvo je konzervatívne odvetvie s veľkou zotrvačnosťou a pomerne nízkou úrovňou digitalizácie,“ potvrdzuje Peter Balco, CEO firmy CAD EXPERT, ktorá na slovenský trh dodáva špičkové BIM/CAD technológie, zabezpečuje výučbu a poskytuje bezplatný softvér školám technického zamerania.

Stavebníctvo má prirodzene slabšie predpoklady na digitalizáciu ako iné odvetvia, najmä pre jeho fragmentáciu, zložitosť stavebných projektov či nízku štandardizáciu. Podnikom to komplikuje zdieľanie údajov a spoluprácu na projektoch. V slovenskom stavebníctve sú brzdy digitalizácie silnejšie ako inde v EÚ.

Jedným z dôvodov je výraznejšia fragmentácia sektora na množstvo mikrofiriem, ktoré nemajú personálne ani finančné kapacity na nemalé investície do nových technológií, softvéru či školení. Živnostníci bez zamestnancov a jednoosobové eseročky tvoria na Slovensku až 93 percent z celkového počtu firiem podnikajúcich v stavebníctve. To je najviac z krajín EÚ, oveľa viac ako priemerných 64 percent v únii. Vyšší výskyt mikrofiriem je typický aj pre architektov či iné súvisiace povolania.

Podiel mikrofiriem v stavebníctve (% z celkového počtu stavebných firiem). Foto: Eurostat

Problémom nie je iba rozdrobenosť sektora. Veľkú časť objednávok v stavebníctve tvoria verejné zákazky, čo má zásadný vplyv na odvetvie. Nielen v porovnaní s inými, podobne fragmentovanými odvetviami. Keďže máme čo dobiehať aj v budovaní infraštruktúry, patríme k európskym krajinám s najvyšším, vyše štvrtinovým podielom verejného sektora na tvorbe stavebných investícií. Preto má štát veľký vplyv na postup digitálnej transformácie stavebníctva.

Už deväť rokov platí v EÚ odporúčanie Európskeho parlamentu využívať informačný model budovy (BIM) pre zadávanie verejných zákaziek v stavebníctve (a doprave). Model zrýchľuje prácu a šetrí verejné financie. „Nakoľko chýba usmernenie, akým spôsobom zadávať zákazky, ako definovať rozsah informácií v BIM modeli a stanoviť pravidlá pre vyhodnotenie uchádzačov, štátna správa tento systém nevyužíva. Chýba jej aj adekvátna výpočtová technika, softvérové vybavenie a hlavne vyškolení pracovníci. Aj keď verejní obstarávatelia majú možnosť požadovať BIM už od roku 2014, iba málokto to z uvedených dôvodov robí,“ vysvetľuje Balco.

BIM je virtuálnou dvojičkou budúcej reálnej stavby. Môže obsiahnuť všetky informácie o budove, od stavebných materiálov, konštrukčné detaily, vzduchotechniku, statiku, cez nacenenie stavby až po zariadenie interiéru aj s výrobnými číslami nábytku. Digitalizuje nielen proces návrhu stavby, jednotlivých etáp výstavby a jej zmien, ale aj správu budov po odovzdaní do užívania či prípadné rekonštrukcie. Model BIM umožňuje generovať projektovú dokumentáciu a ďalšie informácie o stavbe koordinovane a v aktuálne platnej verzii pre všetkých účastníkov stavebného procesu. „V súčasnosti slovenské úrady pracujú s projektovou dokumentáciou v papierovej forme – takto sú projektanti povinní odovzdávať projekty,“ hovorí zástupca firmy CAD EXPERT.

Nová stavebná legislatíva vstúpi do platnosti v apríli 2024. Rozsiahly, takzvaný zberný zákon k stavebnej legislatíve je v schvaľovacom procese v parlamente. Balco upozorňuje, že na zefektívnenie procesov nepostačuje len nový informačný systém, ktorý bude slúžiť na odovzdávanie projektovej dokumentácie v PDF formáte. To by bolo len náhradou výkresov v papierovej forme. Plne funkčné využívanie BIM 7D je naplánované až od roku 2028.

Prax v tomto predbehla legislatívu, minimálne v súkromnom sektore. Súkromní investori využívajú informačný model BIM čoraz častejšie. Dôvodom je podľa Balca ich snaha o efektívnosť, k čomu BIM napomáha. Umožňuje efektívnu kontrolu procesov a financií a má protikorupčný charakter. „Tieto princípy by mali byť samozrejmé aj vo verejnom záujme,“ hovorí Balco. Miera implementácie modelu podľa BIM asociácie Slovensko vlani vzrástla na 21,1 percenta. Viac ho využívajú pozemné stavby s pokrytím 28 percent, infraštruktúra je pokrytá približne na 6 percent. Správcovia budov využívajú model zatiaľ v minimálnej miere.

S cieľom zosúladiť digitalizačné potreby firiem a zručnosti absolventov škôl, spoločnosť presadila do učebných osnov progresívne metódy projektovania. „V posledných rokoch evidujeme zvýšený záujem súkromných firiem o absolventov s požadovanou úrovňou týchto znalostí a takých, u ktorých sa očakáva znalosť ovládania procesov tvorby BIM,“ hodnotí situáciu na trhu práce Balco. Na požiadavky zareagovali najmä vysoké školy, ale výučbu základov tvorby informačného modelu zabezpečilo aj niekoľko stredných škôl.

Foto: Getty Images

Digitalizáciu slovenského stavebníctva urýchlila pandémia. Kým pred pandémiou malo cloudové služby 12 percent stavebných firiem, počas pandémie sa ich podiel zvýšil na 27 percent. Tým sa slovenské stavebníctvo priblížilo k priemeru EÚ s tretinou stavebných firiem na cloude. Pripojenie na internet je rozsiahle, miera pripojenia slovenských stavebných spoločností je vyššia ako v EÚ či okolitých porovnateľných krajinách. Týka sa vyše 99 percent pracovníkov stavebných firiem. Zvýšil sa aj počet firiem, ktoré analyzujú big dáta z geolokácie a prenosných zariadení. Časť trhu, ktorá tieto big data analyzuje, je porovnateľná s Poľskom či Maďarskom, priemer únie je však trikrát rozsiahlejší. Zdvojnásobil sa počet stavebných firiem, využívajúcich priemyselné roboty. Ako dôvod uvádzajú vysoké náklady na pracovnú silu. Rozmohlo sa využívanie 3D tlače a internetu vecí, teda vzájomne prepojených systémov, ktoré možno monitorovať alebo diaľkovo ovládať cez internet.

Zlepšenie v digitalizácii bolo mierne, bariéry pretrvávajú. Pomohla by štátna podpora podľa úspešných vzorov. V Singapure, ktorý je mnoho rokov jedným z lídrov digitalizácie v stavebníctve, vláda pomohla celou škálou iniciatív na podporu zavádzania digitálnych technológií, vrátane mapy transformácie stavebného priemyslu. Jej cieľom bolo zvýšiť produktivitu a znížiť náklady využívaním digitálnych technológií. Vláda Spojeného kráľovstva stanovila ambiciózne ciele, vrátane požiadavky, aby všetky centrálne obstarávané vládne projekty používali BIM. Líder EÚ, Švédsko, zameral svoju pozornosť na udržateľnosť v stavebníctve. Švédska stavebná federácia vypracovala plán digitalizácie na usmernenie digitálnej transformácie stavebníctva. Japonsko investuje do využívania robotiky a automatizácie. Krajina vyvinula inovatívne technológie, autonómne stavebné zariadenia či digitálne dvojčatá, ktoré sa používajú v stavebných projektoch v celej krajine.

Spoločnosť CAD EXPERT je výhradným distribútorom ArchiCADu na Slovensku. Pôsobí ako propagátor informačného modelu budovy BIM, poskytuje kvalitné vzdelávanie na stredných odborných školách, univerzitách s technickým zameraním či vzdelávacích aktivitách. Spolupracuje s projekčnými, stavebnými – developerskými a správcovskými spoločnosťami. Poskytuje pomoc pri spracovaní dokumentácie pre tvorbu BIM aj technickú pomoc pri spracovaní projektov stavieb a nastavení ďalších činností spojených s BIM počas výstavby či správy budov (facility manažment). Spoločnosť je zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko, ktorá organizuje napríklad súťaž v projektovaní BIM Challenge alebo prezentačné dni BIM4FREE. Tie slúžia na propagáciu BIM a firiem, ktoré presadzujú moderné metódy využitia technológie na stavebných fakultách technických univerzít v Košiciach, Žiline a Bratislave.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou CAD EXPERT, s.r.o.

Informačný servis