Blíži sa premena významného brownfieldu. Areál Zváračáku dostane novú podobu - FOTO

Areál Zváračáku je jedným z posledných veľkých brownfieldov v Bratislave. Spoločnosť Račianska – Reality aktuálne ohlásila medzinárodnú, architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť budúce riešenie a podobu novej zástavby. Súťaž má otvorený charakter a vyzvané sú aj tri zahraničné ateliéry.
Zváračák je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu, ktorý slúži ako administratívno-výrobný areál s komplexom budov a skladových priestorov. Dnes má potenciál doplniť kompaktné mestské prostredie postupnou transformáciou.
Dostupné bývanie a verejný priestor
Projekt podľa developera kladie dôraz na dostupné bývanie a verejný priestor so službami pre budúcich obyvateľov, ale aj širokú verejnosť. Riešené územie sa rozprestiera na pozemku s rozlohou šesť hektárov a do lokality má priniesť okrem bytov a kancelárií aj obchody, kaviarne či reštaurácie.
„Aby sme pre areál Zváračáku našli riešenie, ktoré maximálne využije jeho potenciál, rozhodli sme sa zorganizovať medzinárodnú architektonickú súťaž. Jej cieľom bude nájsť najlepší a najkvalitnejší návrh budúcej podoby územia – po urbanistickej, funkčnej aj vizuálnej stránke,“ priblížil člen investičnej komisie projektu Juraj Nevolník.
Zanedbaný verejný priestor v Dúbravke sa zmení na živé miesto s vodnou plochou
Súťaž bude dvojkolová, pričom prvé kolo je koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, z ktorého postúpia na základe hodnotenia odbornej poroty tri návrhy. Do druhého kola priamo postupujú aj tri vyzvané architektonické ateliéry – londýnsky ateliér Studio Egret West, holandské ateliéry KCAP a Benthem Crouwel Architects.
V druhom kole bude porota posudzovať šesť návrhov, z ktorých vzíde jeden víťaz. Ateliéry, ktoré postúpia do druhého kola budú honorované sumou 25-tisíc eur. Výsledky súťaže budú vyhlásené začiatkom apríla 2026. Návrhy bude posudzovať sedemčlenná odborná porota.