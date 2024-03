Obrátený mrakodrap hore nohami mení tradičné vnímanie architektúry (video)

V srdci pohoria Akabský záliv, kde sa prelínajú inovácie s luxusom, odhaľuje projekt Neom svoj najnovší zázrak – Aquellum, známy ako „obrátený mrakodrap“. Tento projekt, navrhnutý štúdiami LAVA a Name Architecture, predstavuje jedinečnú syntézu moderného dizajnu a technologického pokroku, ktorý mení tradičné vnímanie architektúry.

Nový rozmer luxusu: Ultraluxusný obrátený mrakodrap

Alexander Rieck, zakladateľ LAVA, opisuje Aquellum ako „ultraluxusný mrakodrap obrátený hore nohami“, ktorý ponúka nevídaný zážitok. Tento architektonický skvost sa nachádza v malebnom prostredí pobrežia Akabského zálivu v Saudskej Arábii a poskytuje rezidenčné byty, hotelové a obchodné priestory, ako aj inovačné centrá. „Fasáda je obrátená dovnútra namiesto von. Normálne je architektúra zameraná smerom von,“ hovorí Rieck. Budova, ak sa tak dá táto netradičná stavba nazvať , je totiž postavená vo vnútri hory a jedinou jej vonkajšou časťou je zelená strecha. Tento priestor ponúka okrem zelene a možností na relax i jedinečné výhľady.

Podmorské otvorené námestie: Srdce Aquellum

Súčasťou tohto projektu bude plávajúci prístav, ktorý sa bude nachádzať v mori vedľa pohoria a bude prvým prístupovým bodom pre návštevníkov a tiež pôsobivé „podmorské otvorené námestie“. Návštevníci vstúpia do Aquellum cez špeciálne navrhnuté plavidlo, ktoré ich prevedie skrytým podzemným kanálom, otvárajúcim prístup k tomuto jedinečnému priestoru.

Architektonická inovácia: Štruktúra a dizajn

Budova je navrhnutá s dôrazom na inováciu a zážitok. Centrálna časť budovy, vysoká 100 metrov, je obklopená nádvorím s chodníkmi a je srdcom celej konštrukcie. Vizuálne predstavenia odhaľujú betónovú konštrukciu s geometricky tvarovanými balkónmi, terasami, jazierkami a vnútornými vodopádmi.

Spájanie umenia a vedy: The Generator

Aquellum tiež zahŕňa priestor nazvaný The Generator, zameraný na výskumné laboratóriá. Podľa Nathalie Rozencwajgovej, zakladateľky Name Architecture, sa The Generator stane zážitkovým priestorom, ktorý navždy zmení jeho návštevníkov.

Neom: Symbol inovácie a kontroverzie

Aquellum je najnovším prírastkom do projektu Neom, ktorý zahŕňa plány na 170 kilometrov dlhé mesto The Line. Napriek jeho inovatívnemu prístupu, projekt Neom čelí kritike z hľadiska ľudských práv ľudí. Objavili sa totiž správy, že traja muži boli popravení po tom, čo boli „násilne vysťahovaní“ z lokality Neom. Tieto obvinenia Saudská Arábia poprela.