Vražedná Výmena dvoch manželských párov. Skvelý švédsky psychotriler

Švédsky autor detektívnych príbehov Stefan Ahnhem ponúka psychotriler Výmena , v ktorom si dva manželské páry vymenia domy…no všetko sa zvrtne a vám behá mráz po chrbte.

Carl a Helene žijú vo vile na Štokholmskom súostroví, no potrebujú odtiaľ vypadnúť, dopriať si dlhšiu dovolenku a tak sa dohodnú s párom v americkej Kalifornii, že si vymenia na leto domy. Oni pôjdu do slnečnej Kalifornie a druhý pár Adam a Scarlett zasa do chladného Švédska. Môže to byť zaujímavá skúsenosť, tak prečo nie?

No už po príchode do Santa Cruz je jasné, že čosi nie je v poriadku a dejú sa tam zvláštne veci. Dom vyzeral na fotkách priam rozprávkovo, ale realita je úplne iná… jedno prekvapenie strieda druhé, či už v bazéne pri dome, v kúpeľni, jednoducho Carl je šokovaný a začne pochybovať.

A čo robí druhá dvojica v ich dome? Našťastie má tam všade nainštalované kamery, takže stačí sa pozrieť. Ale zrazu tie kamery ktosi vypne a on netuší, čo sa tam deje…

Výborný nápad, z ktorého vznikol napínavý psychotriler Výmena o tom, ako sa naše túžby, sny a predstavy môžu obrátiť proti nám. Bolestne až vražedne. Zrazu neveríme nikomu a začíname pochybovať dokonca o sebe.

Podľa skutočnej udalosti…

„Tento príbeh sa ku mne dostal počas mojej letnej dovolenky s rodinou na americkom západnom pobreží. Konkrétnejšie v lete 2004 na večeri v Dixone, malom zapadákove severovýchodne od San Francisca,“ píše Stefan Ahnhem.

Do oka mu padol niekoľko mesiacov starý novinový článok v denníku The Sacramento Bee.

Týkal sa nehody na moste cez Salmon Falls, pri ktorej zahynul cyklista a vodič ušiel. Len pred niekoľkými dňami sami prechádzali tým mostom v prenajatom obytnom aute. No vtedy a tam sa nad ničím nezamýšľal. To urobil až o päť rokov neskôr, keď počul o Adamovi Harrisovi, ktorého v súvislosti s jeho umeleckou výstavou v Štokholme zatkli pre podozrenie z vraždy.

„Nikdy som nevenoval toľko času skúmaniu, kontrole, otáčaniu a prekrúcaniu informácií, ktoré som získal. Všetko preto, aby som sa čo najbližšie priblížil pravde. Mojou najväčšou ambíciou bolo reprodukovať priebeh udalostí presne tak, ako sa odohral. To znamená, že som bol nútený uplatniť aj trochu fantázie. To vtedy, keď sa údaje od tých, ktorí prežili nedali overiť alebo informácie boli takým či onakým spôsobom nedostatočné,“ dodáva Stefan Ahnhem.

Zo švédskeho originálu Bytet preložila Jana Melichárková.

Mrazivý príbeh Výmena príde Stefan Ahnhem predstaviť osobne aj na Slovensko. V utorok 11.júna sa stretne aj so svojimi čitateľmi a fanúšikmi v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave. Najskôr bude beseda a po nej autogramiáda.

Pozrite si video Stefana špeciálne pre vás, svojich slovenských čitateľov:

Stefan Ahnhem

Žije striedavo v Štokholme a v Kodani a už vyše dvadsať rokov píše scenáre pre televíziu aj film. V roku 2014 debutoval románom Obeť bez tváre (IKAR 2017), ktorým priviedol švédsky detektívny román k novým výškam prostredníctvom inteligentnej koláže psychologického trileru, americkej akčnosti a severskej detektívnej tradície. V roku 2015 zaň získal cenu za debut Crimetime Specsavers Award.

Postavu detektíva Fabiana Riska oživil aj v nasledujúcich voľných pokračovaniach série: Deviaty hrob (IKAR 2018), Osemnásť pod nulou (IKAR 2018), Motív X (IKAR 2019), X spôsobov, ako zomrieť (IKAR 2020), Posledný klinec (IKAR 2022) a Úplne iný príbeh (IKAR 2024).

Diela vyšli v tridsiatich jazykoch a predali sa milióny výtlačkov po celom svete.

Milan Buno, knižný publicista

