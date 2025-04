Vratko Sirági: Najťažšie skúšky v živote bývajú tie najcennejšie

Na prvý pohľad mladík prekypujúci energiou, vždy v dobrej nálade a bez starostí. Kto však moderátora Vratka Sirágiho nepozná len z televíznych obrazoviek vie, že už v mladom veku má skúsenosti zrelého muža. Po prekonaní rakoviny sa na svet pozerá očami človeka, ktorý mohol prísť o všetko.

Vratko, ste príkladom toho, ako sa dá prekonať veľká životná výzva. So svojím príbehom ste sa s odstupom času podelili aj s verejnosťou a už otvorene hovoríte o boji s rakovinou. Bola to dlhá cesta, dostať sa do tohto štádia úprimnosti?

Určite to nebolo jednoduché. Vypočuť si od lekára ortieľ v podobe onkologického ochorenia je asi pre každého človeka zlomovou skúškou. Zrazu sa vám svet otočí naruby. Všetky istoty, ktoré ste v ňom mali sú odrazu preč. S odstupom času však musím zároveň povedať, že to bola nielen najťažšia, ale aj najvzácnejšia škola života. Na onkologickom lôžku som pochopil, aký krehký život vie byť. V dobách, keď som sa liečil z rakoviny semenníkov mi však ani len nenapadlo, že by som mohol byť niekedy inšpiráciou, či návodom pre niekoho, kto sa v živote stretne s podobným ochorením. Keď som sa stal mediálne známejším, prišlo to viac menej samo – rozhovoriť sa aj o tejto téme. Chcel som urobiť niečo, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť životy iných ľudí.

Aké reakcie ste dostali na svoj príbeh?

Prišli mi veľmi pozitívne a úprimné správy a to nielen od chlapcov a mužov, ale aj od mám, tiet a dievčat, ktoré mi vyjadrovali podporu. Čo však bolo ešte lepšie – zároveň im ich môj príbeh pomohol nájsť odvahu zúčastniť sa preventívnych vyšetrení, či nabádať k tomu svojich partnerov a synov. Krajší výsledok som si ani nemohol priať.

Čo podľa vás potrebuje onkologický pacient? Ako by k nemu malo pristupovať jeho okolie?

Pre mňa bolo najdôležitejšie necítiť od okolia ľútosť. Mnohokrát sa môj stav dotkol aj mojich blízkych, ktorí nevedeli, ako reagovať. Ale bolo pre mňa podstatné, že rozhovory, ktoré sme viedli, neboli len o nemocnici či liečbe. Ľudia okolo mňa sa snažili ma rozptýliť, podeliť sa o pozitívne momenty. Onkologický pacient je predovšetkým človek, ktorý chce byť vnímaný ako celý – so svojimi záujmami, radosťami a obavami. A komunikácia s ním by mala byť rovnaká ako s každým iným človekom.

Dostali ste v zdravotnom systéme dostatočnú podporu? Alebo ste sa cítili stratene?

Musím povedať, že som mal šťastie na úžasný tím lekárov a zdravotníkov. Od začiatku sa so mnou rozprávali otvorene a ľudsky, čo mi veľmi pomohlo. Strach z neznáma sa mi tak zmiernil a celú liečbu som zvládal lepšie. Zdravotnícky systém by mohol byť ešte efektívnejší, ale to je o ľuďoch – keď sú ochotní robiť svoju prácu s láskou a oddane, všetko je lepšie. Určite by som ale uvítal viac informácií a podpory, ako sa včas rozhodnúť ísť na preventívne vyšetrenie.

Počas Vašej liečby ste určite zažili aj niečo, čo vás ľudsky veľmi zasiahlo. Môžete sa podeliť o takýto zážitok?

Moje najsilnejšie zážitky sú spojené s ostatnými pacientmi, ktorí ležali so mnou na oddelení. Ich príbehy, ich pohľad na život ma veľmi ovplyvnili. Mnohokrát už mali rakovinu v pokročilom štádiu, ale nestrácali životný elán, radosť a vďačnosť za každý deň. Tieto stretnutia mi dali obrovskú silu a odvahu. Ľudia, ktorí sa aj napriek ťažkostiam usmievajú a nachádzajú vďačnosť, sú pre mňa najsilnejšie príklady toho, aký silný môže byť ľudský duch.

Čo by ste poradili mladému človeku, ktorý rieši dilemu, či zájsť k lekárovi s podozrením na ochorenie?

Bez zdravia nie je nič. Každý máme svoje sny, ciele, a veci, ktoré chceme dosiahnuť. Ale aby sme ich dosiahli, musíme sa postarať o svoje zdravie. Ak niečo nie je v poriadku, je lepšie to skontrolovať včas, pretože niekedy z malého problému môže vyrásť niečo väčšie. A to, že sa niekto rozhodne zájsť k lekárovi, je veľmi dôležité, pretože zdravie je základom pre všetky naše ďalšie sny.

Ako vnímate dnešný prístup mladých ľudí k prevencii? Myslíte, že by sa mal zmeniť?

Myslím si, že čo sa týka prevencie, stále máme značné rezervy. Samozrejme, z istého uhla pohľadu to chápem – mladosť je spojená s pocitom sily a zdravia, takže si človek neuvedomuje, že aj vtedy je potrebné myslieť na svoje telo a prevenciu. Ako mladý človek som si tiež myslel, že návšteva lekára je nevyhnutná len vtedy, keď cítim problém. Dnes už viem, že zdravie nie je samozrejmosť a podceniť ho aj v dobách, kedy sa zdá, že je všetko v poriadku môže byť pre človeka časom osudné.

Pri množstve povinností a uponáhľaných životov, aké dnes do veľkej miery žijeme je nájdenie si času na preventívnu prehliadku časovo nenáročnou vecou, ktorá vie byť vo výsledku pre človeka len benefitom. Rozhodne do toho treba ísť.

Vratko, už onedlho budete moderovať konferenciu o zdraví zamestnancov vo firmách, ktorú organizuje Zdravotná poisťovňa Union. Sú Vám blízke zdravotnícke témy?

Zaujímajú ma témy, ktoré sú spojené s prevenciou a včasnou diagnostikou, najmä onkologických ochorení, preto sa na konferenciu k súťaži Zdravá firma roka veľmi teším. Keďže v práci trávime viac času ako doma, dáva úplný zmysel, aby sa aj zamestnávatelia podieľali na starostlivosti o dobrý zdravotný stav svojich zamestnancov. Na tejto konferencii môžu pozbierať zaujímavé tipy, ako zlepšiť svoje pracoviská a tomu rozhodne veľmi fandím! Keďže konferencia bude streamovaná aj na Facebooku, všetkých pozývam, aby si živý prenos zapli – bude to veľmi zaujímavé.

