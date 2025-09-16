Vraj randila so Sinnerom aj Alcarazom počas US Open. Modelka chce viac románikov, má jasný plán - FOTO

Je milostný trojuholník medzi Carlosom Alcarazom, Jannikom Sinnerom a Brooks Naderovou pravdivý? Alebo sú to len fámy?
Minulý týždeň sa objavili správy, že 28-ročná modelka randila s oboma tenisovými esami počas nedávneho US Open. Grandslamový turnaj ovládol Španiel 3:1 na sety proti svojmu úhlavnému talianskemu protivníkovi.
Naderová bola v blízkosti oboch tenistov. Jej zdroj to pre web thesun.co.uk upresnil: „Brooksin program je teraz čo najviac sa zapájať do každého príbehu, vzťahu alebo drámy. Chce predávať svoju šou. Čím viac je v správach, tým lepšie.“
Chce sa baviť
A čo sa týka jej milostného života? „Chce byť slobodná a pripravená na nové vzťahy. Nechce sa usadiť s Carlosom, Jannikom ani nikým iným – chce sa len baviť.“
Táto osoba tvrdila, že Naderovej „viac záleží“ na tom, aby bola v správach, ako na tom, aby mala v súčasnosti „plnohodnotný vzťah“.
Modelka, ktorá propaguje najmä plavky, si vraj želá byť zapletená do ďalších románikov, aby to viac spopularizovalo jej reality šou „Love Thy Nade“ s jej tromi sestrami.
Alcaraz nešetril Sinnera vo finále US Open a má šiesty grandslamový titul. Talian prišiel o post jednotky - VIDEO
Zaujímavé vyjadrenie
Fámy o romániku so Sinnerom sa začali šíriť v počiatočných fázach US Open, keď Naderovej sestra Grace Ann povedala v rádiu, že influencerka má správy od rôznych športovcov.
Naznačila identitu jedného z nápadníkov, keď povedala, že správy prišli z „každého ihriska a kurtu“ a potom dodala, že identita tajomného muža „sa rýmuje so slovom víťaz“ (v angličtine „winner“, pozn.).
Naderová však uviedla, že na turnaji nesledovala Sinnera, ale vraj Alcaraza. Mali sa údajne stretávať, nie však byť oficiálne vo vzťahu.
Španielov tím však tieto tvrdenia poprel. Aktuálne je 22-ročná svetová jednotka slobodná a nechce zatiaľ mať žiadny vážny vzťah.