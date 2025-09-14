Drámu nedopustili a Kolumbiu zdolali. Slovenskí tenisti si zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj - FOTO

Slovenskí tenisti zdolali v stretnutí I. svetovej skupiny reprezentáciu Kolumbie 3:1 na zápasy. Tento triumf znamená, že postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj.
Rozhodujúci bod získal Norbert Gombos, ktorý nahradil Lukáša Kleina, keďže ten chvíľu predtým zvládol štvorhru po boku Miloša Karola. Alex Molčan tak k ďalšiemu súboju ani nemusel nastúpiť.
Slovenskí tenisti stoja v Davisovom pohári pred prekážkou z Kolumbie. Bude domáce prostredie výhodou?
Mnohí ho zatracovali
„Bol to veľmi dobrý zápas z mojej strany, hral som svoju hru. Veľmi dobre som podával, vo výmenách som bol nekompromisný. Cítil som obrovský tlak, bol to dôležitý zápas, po ktorom ma premohli emócie. Mnohí ma už zatracovali, že som veterán. Keď však človek miluje ten šport a dá do toho srdce, možné je všetko,“ uviedol tridsaťpäťročný Gombos podľa webu stz.sk.
Splatil tak dôveru nehrajúcemu kapitánovi Tiborovi Tóthovi, ktorý v neho veril. „Chcel som sa mu poďakovať dobrým výkonom. Pre mňa to bol nesmierne dobrý pocit, pretože som hral od začiatku až do konca vynikajúci tenis. Cítim, že tento rok nehrám zle a som rád, že som dokázal formu preniesť do tohto zápasu.“
Fantastické výkony
Tóth priznal, že po prvom dni mu nebolo všetko jedno. „Dosť som si vydýchol po štvorhre. Chalani zahrali fantasticky, Miloš Karol bol najlepší hráč na dvorci. Norbi bol nabudený, odohral vynikajúcu dvojhru. Jeho prínos pre tím je veľký, srší energiou a dáva do toho srdce,“ dodal kapitán Slovenska.
Okrem tenistov spod Tatier si postup do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj zabezpečili aj hráči Kanady, Srbska, Veľkej Británie, Južnej Kórey, Švédska, Indie a Peru.
Päť ďalších stretnutí ešte zatiaľ nespoznalo svojho víťaza.