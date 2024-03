Vracia sa najznámejší bojovník – panda všetkých čias: Do kín mieri Kung Fu Panda 4

Najslávnejší bojovník panda všetkých čias je späť a bude mať plné labky práce. V štvrtom pokračovaní populárnej série Kung Fu Panda si Po vyberie svojho nástupcu, bude jesť knedličky, bojovať so svojím doteraz najsilnejším protivníkom, ale hlavne… jesť knedličky. V kinách už od 7. marca.

Hrdina animovanej ságy Kung Fu Panda už mnohokrát dokázal, že si titul „Dračí bojovník” napriek všetkému (najmä svojej nešikovnosti) naozaj zaslúži. Pod odborným dohľadom majstra Šifu sa stará o to, aby jeho rodné Údolie pokoja bolo naozaj pokojné. Teraz sa však jeho mentor rozhodol, že Po by mal vystúpiť a stať sa duchovným vodcom celého údolia, a preto si musí vybrať svojho nástupcu do úlohy Dračieho bojovníka. To sa hlavnému hrdinovi nepozdáva, pretože o duchovnom vodcovstve vie ešte menej ako o kung-fu zo začiatku svojej bojovej kariéry. Jeho úvahy o novom ochrancovi Údolia pokoja nanešťastie preruší mocná čarodejnica, ktorá je síce pôvodne chameleón, ale to je vlastne jedno, pretože sa dokáže premeniť prakticky na kohokoľvek. A táto bytosť sa práve rozhodla získať bojové schopnosti od všetkých legendárnych kung-fu bojovníkov, ktorých Po v minulosti porazil. Verí, že ich spojením sa z nej stane monštrum, na ktoré bude aj Dračí bojovník krátky. Po teda musí svoju duchaplnosť ešte na chvíľu odložiť, vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do poctivej kung-fu práce.

Foto: Cinemart

Od uvedenia predchádzajúceho dielu do kín uplynulo osem rokov, počas ktorých tvorcovia dôkladne hľadali dokonalý príbeh, vysvetľuje producentka série Rebecca Huntley.„Keď nadväzujete na takú úspešnú franšízu, musíte rešpektovať prvky, ktoré fungovali a diváci by ich absenciu neodpustili. Zároveň však nemôžete zaspať na vavrínoch a musíte priniesť niečo nové. Niečo, kvôli čomu si povedia, že sa oplatilo prísť do kina,” hovorí producentka.

Pozrite si trailer tu:

Hudbu aj pre 4. diel vytvoril legendárny Hans Zimmer, ktorý prispel svojím hudobným dielom do prvých troch častí, ale aj k epickým veľkofilmom ako Gladiátor či trilógia Temný rytier. Tvorcovia pokračovania však nie sú o nič menej zaujímaví. Z rúk režiséra Mikea Mitchella vzišli Trollovia či Shrek: Zvonec a koniec, producentkou je Rebecca Huntley, která produkovala napríklad aj anomovaný film Smradi. Režisér Mitchell o tvorivom procese pri vzniku Kung Fu Panda 4 povedal: „Pri tvorbe štvrtého pokračovania sme si dali načas. Chceli sme si byť istí, že máme najlepší príbeh, ktorý sa posúva dopredu. A to chvíľu trvalo. Nechceli sme len tak urobiť ďalší diel. Vedeli sme, že bude zábavný a akčný, ale chceli sme si byť aj istí, že máme správny príbeh, ktorý našej postave umožní vyvíjať sa a učiť sa. A chceli sme mať správny námet. A potom, čo je asi rovnako dôležité, sme chceli nájsť dokonalého zloducha. Chceli sme naozaj skvelého zloducha. Preto to trvalo tak dlho.”

Pokračovanie milovaného animáku Kung Fu Panda 4 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 7. marca.

