Winkelmann môže začať stavať priemyselný park v Rimavskej Sobote, podľa Sakovej sa podarilo dobehnúť omeškanie

V Rimavskej Sobote bol v piatok 15. marca na budúcom priemyselnom parku dosiahnutý ďalší míľnik.

Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), v zmysle investičnej zmluvy bola budúcemu investorovi odovzdaná pripravená prvá časť územia pre výstavbu budúceho závodu.

Istota práce pre množstvo ľudí

Spoločnosť Winkelmann tak môže začať na samotnej výstavbe nového závodu v predpokladanom termíne v marci 2024. Firma v budúcnosti prinesie do regiónu s vysokou nezamestnanosťou minimálne 450 nových pracovných miest.

„Som veľmi rada, že sa nám spolu s kolegami zo spoločnosti MH Invest podarilo dobehnúť omeškanie, v ktorom som toto územie našla pri nastúpení do funkcie. Výstavba základov nového závodu v Rimavskej Sobote má tak včas reálne kontúry a ja sa skutočne teším, že do Rimavskej Soboty prinášame istotu práce pre množstvo ľudí, a to v podobe nielen priamych, ale aj nepriamych pracovných miest, ktoré sem postupne prinesie, okrem hlavného investora spoločnosti Winkelmann, aj celý subdodávateľský reťazec,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Vyčlenených je takmer 29 miliónov eur

Hrubé terénne práce sú plánované na tri časti. Nasledovať bude ďalšia fáza hrubých terénnych úprav, ktorá zahŕňa najmä prípravu územia pre parkoviská a odstavné plochy.

Na prípravu celého územia priemyselného parku v Rimavskej Sobote je alokovaná suma vo výške takmer 29 mil. eur. Táto čiastka zahŕňa náklady na výkup pozemkov, náklady na hrubé terénne úpravy a náklady na prípravu a vybudovanie infraštruktúry.

Do dnešného dňa bolo na prípravu parku vyčerpaných z alokovanej čiastky 3,07 mil. eur.

Výroba tepelných čerpadiel

S výrobou tepelných čerpadiel v novom závode v rámci divízie „Building+Industrie“ plánuje spoločnosť Winkelmann v roku 2025.

Z pohľadu regiónu Rimavskej Soboty ide o dominantnú investíciu, ktorá prinesie minimálne 450 priamych pracovných miest, pričom na základe vývoja trhu možno očakávať nárast počtu pracovných miest až na dvojnásobok do roku 2030.