Volkswagen Slovakia odštartoval výrobu nových modelov, zavŕšil tým takmer polmiliardovú investíciu (foto)

Volkswagen Slovakia odštartoval sériovú výrobu nových modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. Tie sú súčasťou koncernového projektu BETA+. Automobilka tak zavŕšila takmer polmiliardovú investíciu.

Dosiahli dôležitý míľnik

Oficiálne ju ohlásila ešte koncom roka 2020. Vďaka novému projektu sa jej zároveň podarilo zabezpečiť budúcnosť a vyťaženie závodu na najbližšie roky.

„Dosiahli sme míľnik, ktorý pre náš závod znamená dôležitý krok k využitiu voľných kapacít a zabezpečeniu zamestnanosti,“ vyzdvihol predseda predstavenstva Wolfram Kirchert.

Projekt BETA+ výrazne posunuli dopredu

Ako doplnil člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť výroby a logistiky Andreas Dick, štart výroby nových generácií modelov Superb a Passat v bratislavskom závode značky Volkswagen je mimoriadnym úspechom.

„Pod vedením Škoda Auto sme projekt BETA+ výrazne posunuli dopredu, nasadili sme ho časovo efektívne a zároveň sme dosiahli synergické efekty pre koncern Volkswagen vo výške 600 mil. eur,“ vyzdvihol. Koncern pritom vozidlá, ktoré sú založené na rovnakej architektúre, zásadne zlučuje v závodoch naprieč značkami.

„BETA+ je ukážkový projekt, pri ktorom veľmi dobre funguje spolupráca naprieč značkami a výrobnými závodmi,“ zhodnotil člen predstavenstva Volkswagen pre produkciu a logistiku Christian Vollmer.

Návrat vôbec prvého modelu

Výroba modelu Volkswagen Passat sa do Bratislavy vracia po vyše 30 rokoch. Bol to vôbec prvý model, ktorý sa vyrábal v našom hlavnom meste po tom, čo u nás Volkswagen v roku 1991 rozbehol výrobu vozidiel.

So značkou Škoda spolupracuje Volkswagen Slovakia od roku 2008. Škoda Superb je v poradí už štvrtým modelom pod okrídleným šípom vyrábaným v bratislavskom závode.

Zmeny nastali v celom výrobnom toku

V súvislosti s integráciou projektu BETA+ do výroby prišlo k významným zmenám a úpravám naprieč celým výrobným tokom. Výroba sa začína v lisovni, v ktorej sa pre oba modely lisujú predovšetkým vonkajšie povrchové diely ako strecha, kapoty či bočné diely.

Aj z dôvodu nového projektu sa rozšírila lisovňa a do portfólia pribudlo ďalších 22 dielov. Vylisované diely smerujú do novovybudovanej karosárne, ktorá vznikla v jestvujúcej hale. Tu boli nasadené nové generácie robotov a nové riadiace systémy, inováciami prešla okrem výroby aj logistika. Do lakovne priniesol projekt nové technológie, ktoré spoločnosti umožňujú vyrábať vozidlá ekologickejšie a udržateľnejšie.

Ide napríklad o lakovacie kabíny s cirkuláciou vzduchu a zachytávaním prchavých organických zlúčenín. V montážnej linke boli oba modely integrované do segmentu VW/Škoda, čiže na jednej linke sa spolu s modelmi Passat a Superb vyrába aj Škoda Karoq.