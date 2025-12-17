Volkswagen prvýkrát v histórii zastavil výrobu v nemeckom závode

V utorok zišiel z výrobnej linky posledný automobil v drážďanskom závode.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
3 min. čítania
Glassy manufactory of VW
Hala pre návštevníkov vo fabrike špecializovanej na elektromobily, ktorá je súčasťou koncernu VW v Drážďanoch v Nemecku. Foto: www.gettyimages.com
Nemecko Automotive Automobilový priemysel z lokality Nemecko

Automobilka Volkswagen po prvý raz vo svojej histórii úplne zastavila výrobu v jednom zo svojich závodov v Nemecku. V utorok zišiel z výrobnej linky posledný automobil v drážďanskom závode, keď tlak na znižovanie nákladov prinútil koncern uzavrieť výrobu na tomto mieste.

Posledným vozidlom vyrobeným v závode bola červená elektrická ID.3 GTX, podpísaná zamestnancami. Spoločnosť Volkswagen Saxony uviedla, že sklenená „Transparentná továreň“ v Drážďanoch sa tak stala prvým domácim výrobným miestom v 88-ročnej histórii firmy, kde bola výroba úplne ukončená.

„Rozhodnutie ukončiť výrobu vozidiel v Transparentnej továrni po viac ako 20 rokoch nebolo jednoduché,“ uviedol tento mesiac šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer. Zároveň dodal: „Z ekonomického hľadiska však bolo absolútne nevyhnutné.“

Automobilka už skôr oznámila, že závod sa má zmeniť na centrum výskumu a vývoja zamerané na čipy, umelú inteligenciu a robotiku. Očakáva sa, že Technická univerzita v Drážďanoch v budúcnosti využije približne polovicu areálu.

Čo bude so zamestnancami?

Firmy a inštitúcie: Volkswagen
Okruhy tém: Automobilový priemysel Automotive Drážďany
