Volkswagen prvýkrát v histórii zastavil výrobu v nemeckom závode

Automobilka Volkswagen po prvý raz vo svojej histórii úplne zastavila výrobu v jednom zo svojich závodov v Nemecku. V utorok zišiel z výrobnej linky posledný automobil v drážďanskom závode, keď tlak na znižovanie nákladov prinútil koncern uzavrieť výrobu na tomto mieste.
Posledným vozidlom vyrobeným v závode bola červená elektrická ID.3 GTX, podpísaná zamestnancami. Spoločnosť Volkswagen Saxony uviedla, že sklenená „Transparentná továreň“ v Drážďanoch sa tak stala prvým domácim výrobným miestom v 88-ročnej histórii firmy, kde bola výroba úplne ukončená.
„Rozhodnutie ukončiť výrobu vozidiel v Transparentnej továrni po viac ako 20 rokoch nebolo jednoduché,“ uviedol tento mesiac šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer. Zároveň dodal: „Z ekonomického hľadiska však bolo absolútne nevyhnutné.“
Automobilka už skôr oznámila, že závod sa má zmeniť na centrum výskumu a vývoja zamerané na čipy, umelú inteligenciu a robotiku. Očakáva sa, že Technická univerzita v Drážďanoch v budúcnosti využije približne polovicu areálu.
Čo bude so zamestnancami?
