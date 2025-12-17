Brusel cúva pri spaľovacích motoroch. EÚ chystá úľavy a miliardy na záchranu automobiliek

Európska únia chce pomôcť svojim automobilkám, ktoré čelia silnej konkurencii z Číny a pomalšiemu prechodu na elektrické vozidlá, ako sa očakávalo. Európska komisia preto v utorok predstavila balík opatrení – od zmiernenia plánovaného zákazu nových áut so spaľovacím motorom až po finančnú podporu výroby batérií a zvýhodňovanie áut vyrobených v Európe.
Zákaz, ktorý už nie je absolútny
Brusel plánuje oslabiť zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035. Automobilky budú musieť znížiť emisie z výfukov nových vozidiel o 90 percent oproti úrovni z roku 2021, no úplný koniec benzínových a naftových áut sa nekoná.
V praxi to znamená, že po roku 2035 bude možné predávať obmedzený počet znečisťujúcich vozidiel – od plug-in hybridov až po dieselové autá – za prísnych podmienok. Ich emisie budú musieť byť kompenzované dvomi typmi uhlíkových kreditov: jedny budú viazané na používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Európe, druhé na množstvo e-palív a biopalív, ktoré energetické firmy každoročne uvedú na trh.
Zelenšie vozové parky firiem
Na podporu predaja elektromobilov chce Komisia pritlačiť na firmy. Spoločnosti s viac než 250 zamestnancami alebo s obratom nad 50 miliónov eur, vrátane autopožičovní, budú musieť „ozeleniť“ svoje vozové parky.
Každý členský štát EÚ dostane cieľ, podľa ktorého budú podniky pri obnove flotíl povinné kupovať minimálny podiel bezemisných alebo nízkoemisných áut. Základná hranica má byť približne 30 percent, pričom bohatšie krajiny budú mať nastavenú latku vyššie. Vozové parky firiem pritom dnes tvoria asi 60 percent všetkých nových áut predaných v Európe.
Miliardy pre výrobcov batérií
