Slovensko získalo ďalšie investície z Južnej Kórey, na Hornej Nitre by mohli vzniknúť stovky pracovných miest (video)

Na Slovensko mieria ďalšie investície z Kórejskej republiky. V rámci videa zo zahraničnej cesty počas návštevy tejto ázijskej krajiny to uviedol predseda vlády Robert Fico. Malo by pritom ísť o investíciu z automobilového priemyslu a smerovať by mohla do regiónu Hornej Nitry.

„S veľkým poteším môžem konštatovať, že nám boli oznámené ďalšie investície z tejto krajiny na Slovensku, predovšetkým do oblastí, kde to mimoriadne potrebujeme, ťažko skúšaná Horná Nitra, zatváranie baní a zrazu je tu možnosť vytvoriť firmu so stovkami pracovných miest,“ vyhlásil premiér.

„Máme zoznam ďalších investorov, ktorý prejavujú záujem prísť na Slovensku, pretože majú o Slovensku dobré referencie,“ pokračoval predseda vlády. Zároveň potvrdil, že rokovania sa týkali aj spolupráce v oblasti inovácií, vedy a výskumu, ale aj oblasť výroby zbraní.