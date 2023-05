Vláda bude musieť hlasovať proti akémukoľvek návrhu EÚ smerujúcemu k zákazu áut so spaľovacími motormi

Vláda bude musieť hlasovať proti každému návrhu predloženému na úrovni Európskej únie (EÚ), ktorý smeruje k znevýhodňovaniu či predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo k ich úplnému zákazu.

Zaväzuje ju k tomu uznesenie Národnej rady SR k zákazu spaľovacích motorov na úrovni Európskej únie od roku 2035, ktoré vo štvrtok schválili poslanci. Do parlamentu ho predložila strana Sloboda a Solidarita (SaS). Uznesenie podporilo 127 zo 145 prítomných poslancov.

Presadzovanie technologickej neutrality

Uznesenie taktiež vládu zaväzuje k tomu, aby viedla aktívne rokovania a hľadala podporu proti zákazu spaľovacích motorov u partnerských členských štátov Európskej únie a aby presadzovala princíp technologickej neutrality, vrátane zohľadnenia prínosov syntetických či obnoviteľných palív.

Okrem toho by mala pripomínať, že skutočný vplyv na globálne otepľovanie a zmena klímy závisí od celkových emisií vozidla počas jeho životného cyklu, nielen emisií produkovaných počas jeho používania.

„Slovenská republika podporuje zachovanie technologickej neutrality tak, aby istý druh osobnej a nákladnej prepravy z hľadiska pohonu nebol nadraďovaný nad iný bez jednoznačného primeraného a legitímneho dôvodu, akým je najmä zachovanie zdravej klímy,“ uvádza sa ďalej v uznesení.

Zároveň je podľa neho Slovensko proti všetkým iniciatívam a reguláciám na úrovni únie smerujúcim k znevýhodňovaniu či predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo k ich úplnému zákazu.

Schválenie jasnou väčšinou

Ako po schválení uznesenia uviedol predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík, je dôležité najmä v súvislosti s tým, že už schválený zákaz predaja áut so spaľovacími motormi sa bude na pôde EÚ o tri roky prehodnocovať.

„Tam už budúca slovenská vláda bude povinná byť proti zákazu,“ zdôraznil. Šéf liberálov opätovne zopakoval, že nie sú proti elektromobilite, avšak vnímajú pri nej niekoľko zásadných nevýhod.

„Som veľmi rád, že dnes v Národnej rade SR zvíťazil zdravý rozum,“ skonštatoval Sulík. Predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) doplnil, že uznesenie schválil parlament jasnou väčšinou. Ide podľa neho o jasnú ukážku toho, ako veľmi svojvoľne v minulosti hlasoval predstaviteľ vlády na pôde únie. Taktiež zdôraznil, že prijaté uznesenie sa týka aj pripravovanej novej emisnej normy EURO 7.

Ako v odôvodnení k uzneseniu uvádzajú liberáli, je nutné chrániť životné prostredie, avšak pri akomkoľvek nástroji je potrebné vždy primerané nastavenie, aby bol splnený vyšší cieľ bez neprimeraných negatívnych následkov.

Riziko úplného zákazu

Úplný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom by podľa nich mohol viesť k nižšej mobilite, a to najmä z dôvodu ceny elektromobilov. Otázna je podľa nich aj výroba samotnej elektrickej energie v potrebnom objeme, či jej distribúcia.

„Navyše, hlavným problémom pre životné prostredie nie sú emisie nových moderných vozidiel so spaľovacími motormi, ale vysoký priemerný verk vozidlového parku, a teda emisie, či celkový dopad starých vozidiel,“ argumentuje SaS. Priemerný vek vozidiel na Slovensku je totiž takmer 15 rokov a stále rastie. So zvyšovaním ceny nových vozidiel, však bude klesať ich dostupnosť pre občanov s nízkymi príjmami.

Liberáli zdôrazňujú, že neexistuje jednodznačne šetrný dopravný prostriedok, respektíve druh motora dopravného prostriedku.

„Pre objektívne porovnanie dopadu mobility na globálne otepľovanie a zmenu klímu je preto vždy potrebné meranie celkových emisií vozidla počas jeho životného cyklu, od ťažby potrebných nerastov a ich spracovania, cez výrobu komponentov, vrátane montáže batérií, výroby a používania vozidiel až po ich recykláciu, likvidáciu,“ konštatujú.