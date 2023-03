SaS popiera vlastnú politiku, Sulík elektromobilitu výrazne podporoval, reaguje ministerstvo na kritiku

Hlásať v súčasnej situácii odpor voči elektromobilite je zo strany bývalej koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) popretím jej vlastnej politiky. Takto reagovalo na kritiku liberálov voči zákazu výroby áut so spaľovacími motormi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Strana SaS zneisťuje investorov

Takýmito výrokmi zároveň podľa rezortu strana zneisťuje investorov a renomé stabilnej hospodárskej politiky Slovenska. Tá by nemala šokovať náhlymi zmenami postojov, ale naopak, garantovať stabilitu podnikateľského prostredia.

Envirorezort pripomína, že ministerstvo hospodárstva pod vedením predsedu SaS Richarda Sulíka elektromobilitu výrazne podporovalo. Zmenu jeho postoja považuje za nepochopiteľnú aj v súvislosti s tým, že za jeho pôsobenia vo vláde získalo Slovensko investíciu automobilky Volvo, ktorá na Slovensko prichádza vyrábať výlučne elektromobily.

„Pán Sulík vie, že rovnako ako Volvo, sú na elektromobily zamerané aj všetky ostatné automobilky, ktoré robia zo Slovenska automobilovú veľmoc,“ konštatuje MŽP SR.

Objavujú sa dezinformácie

Zároveň pripomína, že v téme zákazu výroby áut so spaľovacími motormi sa objavujú aj rôzne dezinformácie. Napríklad, že po roku 2035 budú môcť Slováci jazdiť iba elektromobilmi, čo nie je pravda. Tak isto neplatí, že po roku 2035 už nebudú v Európskej únii jazdiť autá so spaľovacími motormi.

„Autá so spaľovacími motormi (benzínovými, či naftovými), ktoré si občania kúpia od teraz až do roku 2035 sa budú využívať aj po tomto dátume – a to až do skončenia doby ich životnosti, tzn. ďalších desať a viac rokov,“ potvrdil envirorezort.

Likvidácia domáceho priemyslu

Ten odmieta aj tvrdenia o tom, že spomínaný zákaz spôsobí likvidáciu domáceho automobilového priemyslu a že na to Slovensko „doplatí“. Na jedno ani druhé tvrdenie nie je podľa neho dôvod. Škaredo by sme podľa neho mohli doplatiť práve na to, ak by sme tento trend brzdili.

Pokiaľ by Slovensko ako jeden z veľkých výrobcov automobilov odmietalo elektromobilitu, odstrašilo by podľa ministra životného prostredia Jána Budaja investorov a svoj trhový priestor by nezmyselne prenechalo pre tretie krajiny.