V Kysuckom Novom Meste plánujú postaviť závod na priemyselné batérie, vzniknúť môže takmer sto pracovných miest

Spoločnosť INO-HUB Energy plánuje v Kysuckom Novom Meste postaviť nový závod na výrobu priemyselných batérií pre ukladanie elektrickej energie.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, súčasťou projektu by mala byť aj vedecko – výskumná časť zameraná na testovanie jednotlivých komponentov kontajnerových úložísk. Investičné náklady firma odhaduje na približne 5,5 mil. eur.

Výstavba novej prevádzky

„Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej prevádzky na výrobu priemyselných batérií na báze prietokovej technológie, ktoré sú určené pre koncových užívateľov ako náhradné zdroje elektrickej energie v prípade výpadku alebo nedostatku distribučnej / prenosovej sieti, na poskytovanie podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a iné komerčné využitie,“ uvádza sa v zámere.

V novej fabrike by malo pracovať 90 ľudí v troch pracovných zmenách, z toho 51 na robotníckych pozíciách a 39 v administratíve a laboratóriách. S výstavbou by sa malo začať v prvom kvartáli budúceho roka, predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je rok na to.

Využívať bude aj obnoviteľné zdroje energií

Projekt je postavený na čo najnižšej závislosti od konvenčných zdrojov energií, pri svojej prevádzke bude využívať aj obnoviteľné zdroje energií.

„Všetky potrebné komponenty na montáž kontajnerového batériového úložiska budú do výrobného areálu dovážané a montované podľa vopred daných komponentov. Hotové kontajnery budú dodávané ako suché, teda bez elektrolytu,“ avizuje zámer. Vedecko – výskumná časť bude pozostávať z laboratória kvality, chemického a elektrochemického laboratória. V rámci nich bude možné paralelne testovať rôzne chemické zloženia pre batériové materiály za oveľa kratší čas ako v prípade konvenčného výskumu.

INO-HUB Energy ponúka na mieru šité komerčné riešenia pre využívanie stacionárnych batériových úložísk v kombinácií s obnoviteľnými zdrojmi energie.