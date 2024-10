Na Kysuciach vyrastie nový závod na montáž a distribúciu volantov do áut, prácu tu majú nájsť desiatky ľudí

Na Kysuciach by mal vyrásť nový závod na montáž a distribúciu volantov do osobných vozidiel. Spoločnosť DH AUTOLEAD Slovakia chce do výstavby fabriky v priemyselnom parku mesta Krásno nad Kysucou investovať 4,7 mil. eur.

Projekt už predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V závode by malo pracovať približne 50 ľudí, 40 vo výrobe a 10 v administratíve.

„Dôvodom výstavby novej výrobno-skladovej haly je potreba pokryť výrazný nárast objednávok predmetných komponentov, ktorý súvisí s vysokou rozmanitosťou a variabilitou osobných vozidiel v automobilkách nielen na Slovensku, v Českej republike ale aj v celej Európe,“ uvádza sa v zámere.

Vo výrobnom závode by malo byť zmontovaných približne 360-tisíc kusov volantov pre osobné vozidlá rôznych značiek. Výstavba by mala odštartovať budúci rok, začiatok prevádzky odhaduje investor na rok 2026.