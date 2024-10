Volkswagen prekonáva ciele v znižovaní environmentálnych dopadov, energetickú efektívnosť výroby zvýšil o 60 percent

Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa blíži do cieľovej rovinky v oblasti plnenia záväzkov pri znižovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci environmentálnej stratégie Zero Impact Factory má do roku 2025 vyrábať vozidlá o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 2010.

Samotný slovenský závod sa však rozhodol ísť ešte ďalej a dostať sa na úsporu minimálne 59 %. Rok 2024 je vo Volkswagen Slovakia venovaný jednému z piatich sledovaných ukazovateľov, a to energetickej efektívnosti.

Elektrická energia výlučne z obnoviteľných zdrojov

Ďalšie oblasti sú úspora vody a redukcia zneškodňovaných odpadov, emisií VOC a CO2. Účinnosť nasadených opatrení a riadenia prevádzky dokazujú už priebežné výsledky.

„Energetická efektívnosť nie je len o úspore energie, ale aj o optimalizácii našich procesov a technológií pre znižovanie energetickej náročnosti výroby vozidiel,“ povedal predseda predstavenstva Wolfram Kirchert.

Automobilka v roku 2023 znížila celkové zaťaženie životného prostredia v porovnaní s rokom 2010 o 67,5 %. V oblasti energií sa podnik zlepšil o 60,38 %. Od roku 2013 využíva výlučne elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.

„Naša angažovanosť v oblasti energetickej efektívnosti nám umožňuje nielen šetriť náklady, ale aj podporovať udržateľný rozvoj a dekarbonizáciu priemyslu na Slovensku,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia vo Volkswagen Slovakia Michaela Hletková Ploszeková.

Chýbajúce schémy a výzvy podporujúce dekarbonizáciu priemyslu

Napriek stále vysokej dobe návratnosti podnik hľadá aj možnosti rozšírenia vlastnej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, napríklad na strechách hál prostredníctvom inštalácie fotovoltiky.

Vo všeobecnosti je pre rozvoj a motiváciu inštalovať nové obnoviteľné zdroje energií kľúčová nielen technická pripravenosť, ale najmä legislatívne podmienky ich pripájania. Volkswagen Slovakia pritom dlhodobo apeluje na chýbajúce schémy a výzvy podporujúce projekty na dekarbonizáciu priemyslu v kombinácii s potrebou zrýchľovania povoľovacích procesov.

„Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na mieste spotreby v kombinácii s inštaláciou tepelných čerpadiel, ktoré budú túto zelenú energiu spotrebovávať namiesto zemného plynu, môžu byť pre slovenský priemysel vhodným riešením dekarbonizácie,“ uviedla Hletková Ploszeková. Nielen pre veľké podnikateľské subjekty, ale aj pre sieť dodávateľov sa udržateľnosť stáva popri kvalite a cene ďalším kritériom konkurencieschopnosti a investičnej atraktivity.