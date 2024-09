Spoločnosť Koval Systems v Beluši otvorila novú halu na výrobu a testovanie veží pre obrnené vozidlá CV90

Spoločnosť Koval Systems otvorila novú halu, ktorá bude slúžiť na výrobu a testovanie veží pre pásové obrnené vozidlá CV90 MkIV.

Vozidlá pre ozbrojené sily

Ďalšie rozširovanie výrobných kapacít a rast zamestnanosti prinesie nový kontrakt, ktorý Koval Systems a BAE Systems Hägglunds podpísali pre dodávku skeletu veží pre Českú republiku. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

Britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds spoločne so svojimi slovenskými priemyselnými partnermi dodá Ozbrojeným silám SR najmodernejšie vozidlá CV90 MkIV.

Tie budú disponovať novou, modernou vežou série D vyzbrojenou 35 mm kanónom. Výrobcom veže je spoločnosť Koval Systems z Beluše v Trenčianskom kraji, kde pre projekt vyrástla nová výrobná hala s rozlohou 4 500 štvorcových metrov.

Investícia za takmer 15 miliónov eur

Podľa slov obchodného riaditeľa Koval Systems Jána Micháleka investície spojené s projektom CV90 umožnia kvalitnú a efektívnu produkciu, ako aj ďalší rozvoj spoločnosti.

„Celková investícia do výstavby novej haly a technológií sa blíži k čiastke 15 miliónov eur, pričom sme v uplynulom roku vytvorili 25 nových pracovných miest. Do konca roka 2025 očakávame rozšírenie počtu zamestnancov zhruba o ďalších 100 a v horizonte troch rokov by sa tento počet mohol zvýšiť o ďalších 100 – 150 zamestnancov,“ priblížil Jan Michálek.

Ďalší kontrakt

Projekt napreduje podľa plánu a BAE Systems Hägglunds potvrdzuje svoj záväzok, že 40 percent hodnoty kontraktu bude dodaných miestnymi firmami.

Okrem toho firmy z dodávateľského reťazca BAE Systems Hägglunds získavajú prístup aj na trhy ďalších používateľských krajín.

Svedčí o tom aj fakt, že Koval Systems oficiálne získala kontrakt aj na dodávku skeletu veží pre české CV90, ktorý zástupcovia spoločností taktiež podpísali v piatok v Beluši.