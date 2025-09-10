Slovenský priemysel zaznamenal prehĺbenie poklesu, ku dnu ho ťahajú automobilky aj energetika

Celkový výkon priemyslu zostáva hlboko pod aprílovým maximom.
Slovenský priemysel v júli opäť zoslabol a medziročný pokles sa podľa dát Štatistického úradu SR prehĺbil na 4,6 %, čo bol najhorší výsledok od marca minulého roka. Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák upozornil, že čísla skresľujú celozávodné dovolenky, ktoré sa nerovnomerne rozkladajú medzi júl a august.

Pre robustnejšie závery je preto potrebné počkať na augustové čísla,“ poznamenal Koršňák. Dodal, že hoci sa po očistení od sezónnych vplyvov produkcia medzimesačne zvýšila o 0,9 %, celkový výkon priemyslu zostáva hlboko pod aprílovým maximom.

Negatívny výsledok už štvrtý mesiac po sebe

Podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, bol negatívny výsledok zaznamenaný už štvrtý mesiac po sebe a za prvých sedem mesiacov roku 2025 klesol priemysel medziročne o 2,2 %.

Najväčší negatívny príspevok prišiel z odvetvia dodávky elektriny, plynu a pary, kde pokles dosiahol až 18 %, a zo spracovania kovov a kovových konštrukcií, ktoré klesli o 12 %,“ uviedol Horňák. Dodal, že až desať z pätnástich sledovaných odvetví sa ocitlo v mínuse.

Slabý výkon podal automobilový priemysel

Osobitne slabý výkon podal automobilový priemysel, ktorý medziročne klesol o tri percentá. K problémom prispeli nielen nové americké clá a slabší európsky dopyt, ale aj rozvrhnutie celozávodných dovoleniek. Podľa Koršňáka v júli automobilky stiahli celkový rast priemyslu o 0,75 percentuálneho bodu.

Priemysel oslabujú aj dlhodobé štrukturálne faktory. Horňák pripomína, že slovenskí výrobcovia čelia kombinácii globálneho spomalenia, geopolitických turbulencií a rastúcich nákladov doma. „Konsolidačné opatrenia, sektorové dane či rast príplatkov zhoršujú konkurencieschopnosť našich firiem na globálnom trhu,“ upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne.

Celkový výsledok zhoršila aj energetika

Pozitívne príspevky síce prišli z nábytkárstva, výroby spotrebnej elektroniky či petrochemického priemyslu, no tieto sektory nedokázali vykompenzovať hlboké prepady v energetike a hutníctve. Koršňák dodáva, že energetika sama o sebe zhoršila celkový výsledok priemyslu o vyše dva percentuálne body.

Výhľad do ďalších mesiacov zostáva opatrný. Podľa Horňáka bude priemysel pravdepodobne celý rok 2025 v mínuse, pričom pokles môže presiahnuť dve percentá. Oživenie by mohlo prísť najmä zo zahraničia. „Kľúčovým faktorom bude hospodárska výkonnosť našich partnerov, najmä Nemecka, ktoré pripravilo masívny fiškálny balík. Jeho efekt sa však na Slovensku prejaví len obmedzene,“ tvrdí Horňák.

Obaja analytici sa zhodujú, že lepšie výsledky možno čakať až v budúcom roku, keď sa do ekonomiky premietne uvoľnená menová politika ECB a oživenie investičného dopytu v Európe.

