Slovenský priemysel zápasí s problémami, strojárstvo a výroba elektrických zariadení sú v poklese

Slovenský priemysel sa v decembri čiastočne zotavil z novembrového prepadu, najmä vo výrobe kovov a chemikálií, avšak v medziročnom porovnaní naďalej nerástol. Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia priemyslu v decembri zvýšila o 1,1 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, no medziročne stagnovala s miernym poklesom o 0,1 %. V priemere za celý rok 2024 sa produkcia znížila o 0,7 %.

Kľúčové exportné odvetvia, ako výroba strojov a elektrických zariadení, zaznamenali v decembri dvojciferný medziročný pokles, výroba strojov o 18,7 % a výroba elektrických zariadení o 15,2 %. Tieto odvetvia znižovali celkový medziročný rast priemyslu o 2,4 bodu. Naopak, automobilový priemysel si za celý rok pripísal rast o 4,3 %, aj keď v decembri jeho produkcia klesla o 3,2 % medziročne.

Priemysel ťahali nahor prevažne low-tech odvetvia. Potravinári zvýšili produkciu o 9,8 % v decembri a o 8,1 % za celý rok. Spracovatelia dreva a výrobcovia papiera si polepšili o 10,6 % v decembri a o 6,3 % za celý rok. Energetika zaznamenala nárast o 8,4 % v decembri a o 5 % za celý rok.

Ako komentoval dáta analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, výhľad pre slovenský priemysel zostáva zmiešaný. Nálada v priemysle sa podľa neho zlepšila, no externý dopyt zostáva oslabený. Výzvou bude aj transformácia európskeho automobilového priemyslu a možné nové dovozné clá zo strany USA. Pozitívny impulz by mohla podľa analytika priniesť uvoľnenejšia menová politika ECB, ktorá by mohla podporiť dopyt po investičných tovaroch v Európe.