Navrhované clá USA by mohli podľa analytika zasiahnuť slovenský export, najmä automobilový priemysel

Nový minister financií Trumpovej administratívy, Scott Bessent, navrhuje zavedenie postupných ciel na dovoz do USA, pričom základná sadzba by začínala na úrovni 2,5 % a mohla by dosiahnuť až 20 %. Tento návrh podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho prichádza v čase, keď Trumpova administratíva zvažuje nové obchodné politiky s cieľom „vrátiť výrobu späť do USA„.

Podľa Nemkyho by clá mohli mať významný dopad na slovenskú ekonomiku, keďže USA sú významným obchodným partnerom Slovenska. V roku 2023 dosiahol vzájomný obchod hodnotu 6,16 mld. eur, pričom USA sú ôsmym najväčším exportným trhom Slovenska. Dominantnými exportnými položkami sú osobné vozidlá a súčiastky, ktoré tvoria viac ako 75 % slovenského vývozu do USA.

Najviac by clá mohli podľa analytika zasiahnuť automobilky, ako je bratislavský závod Volkswagen, ktorý do USA exportuje luxusné modely ako Porsche Cayenne, či Audi Q7 a Q8. Zavedenie ciel by mohlo podľa neho výrazne zasiahnuť túto časť tržieb, v závislosti na výške a nastavení colnej politiky.

Slovensko tiež vyváža kotly, elektrické prístroje, výrobky z kaučuku, nábytok či produkty zo železa a ocele. Dovoz z USA je rozmanitejší. Dominujú nerastné palivá, vozidlá, farmaceutické výrobky aj elektronické zariadenia.

Clá by mohli ovplyvniť slovenskú ekonomiku aj nepriamo, pretože veľká časť našej produkcie smeruje do krajín EÚ, ktoré využívajú slovenské medzivýrobky na ďalšiu produkciu. Ak sa clá uvalia na výrobky vyrobené v EÚ, môže to podľa Nemkyho oslabiť dopyt po slovenských komponentoch, čo by sa mohlo prejaviť predovšetkým v automobilovom priemysle, ktorý je kľúčovým sektorom našej ekonomiky.