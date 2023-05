Slovensko je stále v hre o výstavbu továrne Volkswagenu na batérie pre elektromobily, v konkurencii má slušnú šancu

Slovensko je stále v hre o výstavbu jednej z tovární koncernu Volkswagen na batérie pre elektromobily. Na konferencii NEWMATEC 2023, ktorú každoročne organizuje Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, to mal uviesť predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Fabriky na batérie

Ako zväz informuje v tlačovej správe z konferencie, automobilka chce v dohľadnej dobe postaviť niekoľko fabrík na batérie aj na starom kontinente, jedna z nich by mala byť v strednej či východnej Európe.

„Oliver Grünberg potvrdil, že tento zámer stále trvá a že Slovensko má v konkurencii ostatných krajín slušnú šancu,“ uvádza ZAP SR.

Volkswagen ešte v roku 2021 informoval, že by chcel v Európe zriadiť šesť gigafabrík, aby pokryl rastúci dopyt po batériových článkoch v rámci skupiny. S výstavbou počítal aj v strednej Európe.

Rozhodnutie stále nepadlo

Spomedzi krajín sa spomínala Česká republika, Maďarsko i Slovensko. O presnom umiestnení investície mal koncern rozhodnúť koncom roku 2022, termín viackrát posunul, konečné rozhodnutie však stále nepadlo.

Medzitým Volkswagen zverejnil plány na výstavbu veľkého závodu na produkciu batérií do elektrických automobilov v Kanade. ZAP SR dlhodobo upozorňuje, že Slovensko na svojom území baterkáreň potrebuje.

Na konferencii NEWMATEC sa hovorilo najmä o transformácii automobilového priemyslu v súvislosti s nástupom elektromobility, norme Euro 7, ako aj ďalšej európskej legislatíve a konkurencieschopnosti slovenského a českého automotive sektora.

Uhlíková neutralita v EÚ

„Zaviazali sme sa k tomu, že do roku 2050 dosiahneme v Európskej únii uhlíkovú neutralitu. A na to by sme sa mali sústrediť,“ zhrnul prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek.

V tejto súvislosti sa zúčastnení zamerali aj na otázku, či je naozaj potrebné venovať čas a peniaze novej emisnej norme navrhnutej Európskou komisiou Euro 7. Tá má ďalej obmedziť splodiny oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia.

Podľa zástupcov automotive sektora však môže priniesť nanajvýš marginálne zlepšenie životného prostredia a hoci je okolo nej mnoho vecí doteraz nejasných, mala by vstúpiť do účinnosti už v roku 2025.