SEVA víta krok Európskej komisie, zmiernenie emisných cieľov pre automobily označila za pragmatický kompromis

Európska komisia navrhuje zmiernenie emisných cieľov pre automobily do roku 2035.
Európska komisia navrhla zrušiť úplný zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 tým, že znížila požiadavku na redukciu emisií CO2 z pôvodných 100 % na 90 %.

Tento návrh vníma Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) ako významný politický a hospodársky signál potvrdzujúci, že Európa aktívne riadi technologickú transformáciu dopravy s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a strategickú autonómiu európskeho automotive sektora.

Pragmatický kompromis

Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, označil úpravu cieľa ako pragmatický kompromis, ktorý krátkodobo uľaví priemyslu a zároveň zachová základný smer dekarbonizácie dopravy. Zvyšných 10 % úspory emisií majú zabezpečiť kompenzačné mechanizmy ako zelená oceľ a biopalivá. Ide teda o kombináciu technologickej flexibility a snahu zosúladiť klimatické ciele s ekonomickou realitou a globálnou konkurenciou.

Organizácia poukazuje aj na ukončenie nepresných diskusií o úplnom zákaze spaľovacích motorov, ktorý sa podľa SEVA v návrhu EK vôbec neodráža. Emisné ciele podľa riaditeľa znamenajú požiadavky na obmedzenie emisií, nie však zákaz určitej technológie.

Slovensko má náskok

SEVA tiež víta zavedenie kategórie malých dostupných elektromobilov vyrobených v Európskej únii. Slovensko podľa riaditeľa má náskok v tejto oblasti, keďže v bratislavskom Volkswagene sa takýto typ vozidiel vyrábal už pred viac ako desiatimi rokmi. Križanský zdôraznil, že krajina disponuje potrebnými kapacitami a know-how na rozšírenie výroby pri stabilnom dopyte a primeraných stimuloch.

Významným projektom v oblasti elektromobility je program Battery Booster s rozpočtom 1,8 miliardy eur, ktorý má podporiť rozvoj batérií vyrábaných v Európskej únii. SEVA vyzýva slovenský priemysel, aby túto príležitosť aktívne využil a podporil strategický posun od tradičnej výroby k novým technológiám elektromobility.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu je na Slovensku aktívna od roku 2012 a združuje takmer 80 členov reprezentujúcich rôzne sektory elektromobility. Organizácia sa podieľa na legislatívnej tvorbe, poskytuje analytické materiály, organizuje konferencie, webináre a spravuje informačný portál a komunikačné kanály pre odbornú i verejnú sféru.

