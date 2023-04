Duslo Šaľa plánuje energetické osamostatnenie prevádzky v Strážskom, cieľom je vybudovanie plynovej kotolne

Šalianske Duslo pokračuje v investovaní do energetickej infraštruktúry. Najnovšie plánuje energetické osamostatnenie jeho prevádzky v Strážskom.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, cieľom je vybudovanie novej plynovej kotolne na výrobu ohrevnej pary závodu sídliaceho v areáli priemyselného parku Chemko Strážske.

Nový zdroj bude náhradou za súčasný externý a organizačne bude začlenený k prevádzke na výrobu kyseliny dusičnej.

Kotolňa bude umiestená v novom samostatnom objekte. Celkový inštalovaný tepelný príkon viac ako 13 MW bude rozdelený na tri kotle. Maximálnu spotreby pary zabezpečí jeden kotol s výkonom 5,5 MW a jeden s výkonom 2 MW. Ďalší kotol bude slúžiť ako záloha pre prípad poruchy, odstávok alebo revízií.

„Vlastná výroba pary znamená efektívnejšie využitie energie vzhľadom na možnosť presnejšej regulácie jej výroby na základe aktuálnych potrieb prevádzok. Podstatné skrátenie dopravnej vzdialenosti trasy pary medzi jej zdrojom a spotrebičmi zároveň zníži energetické straty,” argumentuje spoločnosť v zámere.

Výšku investície ani časový harmonogram nespresnila. Výstavba nového zdroja neovplyvní kapacitu výroby chemických produktov, nezmení sa ani ročný fond pracovnej doby.

Duslo Šaľa

… patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.