S dotáciami na nákup elektrických áut zatiaľ nepočítajte, neráta s nimi ani Plán obnovy

Ministerstvo hospodárstva SR podporuje priamu podporu nákupu batériových elektrických vozidiel. Presné parametre prípadnej výzvy však budú predmetom diskusie medzi rezortami hospodárstva, životného prostredia a financií.

Takto ministerstvo reagovalo na návrh Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) rozbehnúť poskytovanie dotácií na nákup elektrických áut s pomocou nevyužitých finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podpora zelených investícií

„V tejto súvislosti dávame do pozornosti dokument Decarbonization of the Slovak economy by 2030, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniaze a podľa ktorého je investícia do batériových elektrických motorov druhá najvýhodnejšia investícia na ceste k uhlíkovo neutrálnej ekonomike,” doplnil pre agentúru SITA rezort.